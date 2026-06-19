Полевой лагерь юных спасателей собрал более 250 активистов из Минской области

Энергичные, спортивные и креативные. В Вилейском районе подвели итоги полевого лагеря юных спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционный слет собрал более 250 активистов молодежного движения.
Энергичные, спортивные и креативные. В Вилейском районе подвели итоги полевого лагеря юных спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционный слет собрал более 250 активистов молодежного движения.
В 2026 году он прошел под девизом «Безопасная Беларусь начинается с нас!». На протяжении четырех дней юноши и девушки жили в условиях палаточного лагеря. В программе слета целый комплекс спортивных и творческих испытаний. Одним из самых зрелищных этапов стал «Пожарный кроссфит» – комбинированная эстафета с реальными упражнениями из арсенала спасателей.
Елизавета Позднякова, участница Жодинской команды:
Полевой лагерь – это в первую очередь, конечно же, про командный дух и про умение работать вместе, сплоченность. На полевой лагерь может попасть каждый. Для начала нужно быть просто ответственным, а остальному мы всему научим.
Марина Вансович, заместитель начальника по управлению и спорту Вилейского райисполкома:
Ребята приезжают сюда, учатся работать в команде, приобретают новые навыки, навыки взаимовыручки, навыки оказания помощи. Это очень важные навыки, которые вообще необходимы.
Валерий Войтехович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:
Приятно, что с каждым годом он не теряет значимости, приятно, что детки ждут этого момента. Наша главная задача – чтобы они получали удовольствие.
Лучшая команда представит Минскую область на республиканском этапе, который пройдет с 29 июня по 3 июля на берегу Вилейского водохранилища.