В Минске состоялось внеочередное заседание Совета постпредов СНГ

Атака на автобус с детьми под Брянском – это спланированный акт терроризма и фашизма ВСУ. Мировая общественность должна реагировать на подобные факты реальными действиями. Об этом заявил Первый заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко. В Минске 19 июня состоялось внеочередное заседание постоянных полномочных представителей государств Содружества. В центре внимания была атака на белорусский автобус с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постпреды отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции. Удар БПЛА по белорусским детям в Брянской области – целенаправленная террористическая атака. Так Киев пытается вовлечь Беларусь в военный конфликт.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Мы осуждаем подобные действия в отношении мирного населения, в отношении наших детей, нашего будущего. Мы призываем всю мировую общественность беспристрастно осудить подобные террористические атаки и принять все для того, чтобы было проведено соответствующее расследование и виновные понесли заслуженное наказание, а мировая общественность действительно реагировала на подобные факты, соответствующими реальными действиями.

Внеочередное заседание было созвано по инициативе Беларуси в связи с актом терроризма в отношении мирных граждан.