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«Полет выполняется по приборам вне видимости наземных ориентиров»: в Лиде начали подготовку летчиков к боевой работе в сложных метеоусловиях

21 декабря 2017 07:28
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Новости Беларуси. В Лидской штурмовой авиационной базе началась подготовка молодых летчиков к боевой работе в сложных метеоусловиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называемые полеты «по приборам» ведутся при плохой видимости и низкой облачности.

«Полет выполняется по приборам вне видимости наземных ориентиров»: в Лиде начали подготовку летчиков к боевой работе в сложных метеоусловиях-1

Дмитрий Цалко, командир штурмовой авиационной базы:
Это особый вид, который требует от летчика максимум собранности и летного мастерства. Почему? Потому что полет выполняется по приборам вне видимости наземных ориентиров. Летчик сопоставляет показания всех навигационно-пилотажных приборов, высоту, скорость в том числе, определяет свое местоположение относительно земли по приборам.

Авиаторы на Су-25, Л-39 и Як-130 отрабатывают взлет и посадку, элементы пилотажа, применение авиационных средств поражения, а также уход от средств ПВО неприятеля.

# общество # Военная авиация # Фотофакт # Дмитрий Цалко

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