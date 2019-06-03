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Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители?

03 июня 2019 16:40
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Новости Беларуси. Разорили ульи, съели весь мёд и остались безнаказанными. В Городокском районе орудуют косолапые грабители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -1

Ни один из них не был пойман на месте преступления. Однако даже следователи, к которым обращались пчеловоды, подтвердили: хулиганство дело рук, а точнее, лап медведя. Что же вынуждает бурого подойти близко к деревне?

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -3

Целую стратегию, как не встретиться с медведем, разработал Владимир Артюховский. Под музыку засыпает, под лай собаки просыпается. Дом на отшибе, а рядом, разве что, соседская пасека, где накануне и похозяйничал косолапый сладкоежка.  

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -5

Владимир Артюховский, житель деревни Евино:
Я пришел, он лежал вот так. Рамки поломаны, их убрали, все поломано. И потом два домика были и там еще. Я забрал к себе.

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -7

Трижды только за этот год мишка приходил и в Боровцы. Разорял пасеку, словно, надеялся, что не заметят: одна ночь – один домик. Но пчеловоды быстро раскусили хитроумный план и теперь «проникновение со взломом» не останется незамеченным.

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -9

Александр Листратенко, житель Витебска:
Каждый год я постоянно вижу следы. Ничего удивительного нет. Мы уже привыкли к ним. А что они начали ходить на пасеку, это для меня уже, как говорится, жутко.

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -11

Зинаида Листратенко, житель деревни Боровцы:
Люди жалуются, очень жалуются. Что такого зверя, который делает этот вред по соседству в деревнях, надо уже что-то делать. Там же и в Кулях пчелы есть. И у Латыгово он наделал дел. В общем, он блудяга.

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -13

Один и тот же косолапый разоряет пасеки в округе? Или действуют разные медведи? И где искать нарушителя: в российском или белорусском лесу? До границы здесь всего несколько километров.   

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -15

Юрий Леонов, директор Городокской организации БООР:
Точно сказать, они мигранты или не мигранты – никто ж не знает. Потому что у них нет места жительства определенного. Но связано это больше с тем, что, во-первых, там открыта охота, в Российской Федерации. И плюс у нас неплохая кормовая база в охотничьих угодьях.   

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -17

Анастасия Аласания, СТВ:   
Факты нападения медведя на человека крайне редки. Но все же случаются. Так, год назад чудом остался жив житель Витебского района. Мужчину спасли соседи, которые выбежали на крик. Как выяснилось, сельчане частенько видели медведя прямо в деревне и даже его подкармливали.   

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -19

Между тем, белорусское законодательство стоит на защите бурого медведя, он занесен в Красную книгу.

В начале 2000-х по всей стране насчитывалось всего около сотни особей. Сегодня только в одном Городокском районе, по самым скромным подсчетам, их не менее 50.    

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -21

Сергей Зайцев, главный ветврач Городокского района:   
Немедленно сообщаем охотпользователям – населенный пункт находится в зоне чьей деятельности. Стрелять, естественно, нельзя. Но они делают проходы вокруг населенного пункта, разбрасывают там гильзы и прочие предметы, от которых пахнет человеком. Только таким способом можно спастись.    

Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители? -23

Зоозащитники отмечают: медведя в Беларуси действительно стало больше. Вполне вероятно, что его нахождение в Красной книге потеряет свою актуальность. Возросла популяция и рыси обыкновенной. Одну из них, кстати, на днях обнаружили в курятнике в том же Городокском районе.   

# Дикие животные # общество # Сергей Зайцев # Юрий Леонов # Александр Листратенко # Владимир Артюховский # Фотофакт

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