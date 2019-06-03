Покушал и прилёг рядом. Медведь разоряет пасеки в Городокском районе: что думают местные жители?

Новости Беларуси. Разорили ульи, съели весь мёд и остались безнаказанными. В Городокском районе орудуют косолапые грабители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ни один из них не был пойман на месте преступления. Однако даже следователи, к которым обращались пчеловоды, подтвердили: хулиганство дело рук, а точнее, лап медведя. Что же вынуждает бурого подойти близко к деревне?

Целую стратегию, как не встретиться с медведем, разработал Владимир Артюховский. Под музыку засыпает, под лай собаки просыпается. Дом на отшибе, а рядом, разве что, соседская пасека, где накануне и похозяйничал косолапый сладкоежка.

Владимир Артюховский, житель деревни Евино:

Я пришел, он лежал вот так. Рамки поломаны, их убрали, все поломано. И потом два домика были и там еще. Я забрал к себе.

Трижды только за этот год мишка приходил и в Боровцы. Разорял пасеку, словно, надеялся, что не заметят: одна ночь – один домик. Но пчеловоды быстро раскусили хитроумный план и теперь «проникновение со взломом» не останется незамеченным.

Александр Листратенко, житель Витебска:

Каждый год я постоянно вижу следы. Ничего удивительного нет. Мы уже привыкли к ним. А что они начали ходить на пасеку, это для меня уже, как говорится, жутко.

Зинаида Листратенко, житель деревни Боровцы:

Люди жалуются, очень жалуются. Что такого зверя, который делает этот вред по соседству в деревнях, надо уже что-то делать. Там же и в Кулях пчелы есть. И у Латыгово он наделал дел. В общем, он блудяга.

Один и тот же косолапый разоряет пасеки в округе? Или действуют разные медведи? И где искать нарушителя: в российском или белорусском лесу? До границы здесь всего несколько километров.

Юрий Леонов, директор Городокской организации БООР:

Точно сказать, они мигранты или не мигранты – никто ж не знает. Потому что у них нет места жительства определенного. Но связано это больше с тем, что, во-первых, там открыта охота, в Российской Федерации. И плюс у нас неплохая кормовая база в охотничьих угодьях.

Анастасия Аласания, СТВ:

Факты нападения медведя на человека крайне редки. Но все же случаются. Так, год назад чудом остался жив житель Витебского района. Мужчину спасли соседи, которые выбежали на крик. Как выяснилось, сельчане частенько видели медведя прямо в деревне и даже его подкармливали.

Между тем, белорусское законодательство стоит на защите бурого медведя, он занесен в Красную книгу. В начале 2000-х по всей стране насчитывалось всего около сотни особей. Сегодня только в одном Городокском районе, по самым скромным подсчетам, их не менее 50.

Сергей Зайцев, главный ветврач Городокского района:

Немедленно сообщаем охотпользователям – населенный пункт находится в зоне чьей деятельности. Стрелять, естественно, нельзя. Но они делают проходы вокруг населенного пункта, разбрасывают там гильзы и прочие предметы, от которых пахнет человеком. Только таким способом можно спастись.