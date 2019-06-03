«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу границу автоколонна пересекла накануне ночью. Участники «Ралли мира» посетили Брестскую крепость и Мирский замок, а в Минске заехали на полигон испытаний мобильных машин. Там автовладельцы познакомились с разработками белорусских ученых в области электротранспорта. Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, также стали неофициальными участниками марафона. Напомним, он стартовал 27 мая в Монте-Карло.

В целом, участникам предстоит преодолеть более 4 тысяч километров, чтобы обратить внимание мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды.

Юри Тамм, главный организатор марафона «Ралли мира-2019», двукратный призер Олимпийских игр:

Автотранспорт – один из самых больших загрязнителей окружающей среды в мире. В Беларуси делается очень много для того, чтобы переходить на электрический транспорт: общественный транспорт, машины граждан. Очень большие перемены. На всех заправочных станциях есть возможность зарядиться. Все гости страны могут использовать эту возможность.