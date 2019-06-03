«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу границу автоколонна пересекла накануне ночью. Участники «Ралли мира» посетили Брестскую крепость и Мирский замок, а в Минске заехали на полигон испытаний мобильных машин. Там автовладельцы познакомились с разработками белорусских ученых в области электротранспорта.
Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, также стали неофициальными участниками марафона. Напомним, он стартовал 27 мая в Монте-Карло.
В целом, участникам предстоит преодолеть более 4 тысяч километров, чтобы обратить внимание мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды.
Юри Тамм, главный организатор марафона «Ралли мира-2019», двукратный призер Олимпийских игр:
Автотранспорт – один из самых больших загрязнителей окружающей среды в мире. В Беларуси делается очень много для того, чтобы переходить на электрический транспорт: общественный транспорт, машины граждан.
Очень большие перемены. На всех заправочных станциях есть возможность зарядиться. Все гости страны могут использовать эту возможность.
Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:
Перед вами два наших электромобиля, которые у нас созданы в институте. Мы разработали свои двигатели, инвертор, батарею и другие необходимые компоненты и можем, в принципе, электрифицировать любой транспорт. Особенно актуально с введением АЭС.
Финиширует автопробег 6 июня в Санкт-Петербурге, где в этот день начнется Международный экономический форум.