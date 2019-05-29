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Последний звонок прозвучит 29 мая для выпускников минских школ и гимназий

29 мая 2019 06:40
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Новости Беларуси. Время прощаться со школой: последний звонок прозвенит 29 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди выпускников столицы 9 тысяч 11-классников и 15 тысяч учеников девятых классов.

Последний звонок прозвучит 29 мая для выпускников минских школ и гимназий-1

8 июня в школах и гимназиях пройдут торжественные линейки, а вечером – праздничные концерты, во время которых юноши и девушки получат аттестаты. Но для начала выпускникам нужно будет пройти серьезное испытание. Это экзамены – они состоятся с 1 по 8 июня.

Последний звонок прозвучит 29 мая для выпускников минских школ и гимназий-4

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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