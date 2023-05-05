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Беларусь предложила Вьетнаму наладить сотрудничество в туризме, медицине и образовании

05 мая 2023 15:11
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Совместные проекты по производству продуктов питания, налаживание культурных связей – Минская область и Вьетнам расширяют горизонты сотрудничества. Для изучения новых направлений вьетнамская делегация посетила столицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Беларусь предложила Вьетнаму наладить сотрудничество в туризме, медицине и образовании-1

Рабочую встречу провел заместитель председателя облисполкома Денис Курленко. Ключевой целью остается рост экспорта. Только в первом квартале 2023 года Беларусь поставила во Вьетнам продукции на сумму практически 600 тысяч рублей. Основу экспорта составили сухие молочные продукты. Это направление будет развиваться и дальше. 

Беларусь предложила Вьетнаму наладить сотрудничество в туризме, медицине и образовании-4

Нгуен Зуй Хынг, первый заместитель председателя Народного комитета провинции Хынгйен (Вьетнам): 
Сегодня существует очень большой потенциал для развития товарооборота между Минской областью и провинцией Хынгйен. Особенно нам интересны сельское хозяйство, технологическая промышленность, туризм. К тому же на территории нашей провинции уже создано два совместных проекта – компания по производству автомобилей МАЗ, а также компания по производству молочной продукции, где мы используем сырье из Беларуси. Мы будем совершенствовать этот проект и увеличивать объемы поставки сырья белорусских предприятий. 

Беларусь предложила Вьетнаму наладить сотрудничество в туризме, медицине и образовании-7

Кроме совместной работы в экономике, на встрече предложили наладить более тесные связи и в гуманитарной сфере – медицине, образовании, туризме. Стороны также обменялись опытом привлечения инвестиций, функционирования свободных экономических зон. В ближайшее время Минская область и Хынгйен приступят к проработке соглашения о сотрудничестве между регионами. 

# Беларусь-Вьетнам # общество # Денис Курленко # Фотофакт

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