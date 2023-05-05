Беларусь предложила Вьетнаму наладить сотрудничество в туризме, медицине и образовании

Совместные проекты по производству продуктов питания, налаживание культурных связей – Минская область и Вьетнам расширяют горизонты сотрудничества. Для изучения новых направлений вьетнамская делегация посетила столицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рабочую встречу провел заместитель председателя облисполкома Денис Курленко. Ключевой целью остается рост экспорта. Только в первом квартале 2023 года Беларусь поставила во Вьетнам продукции на сумму практически 600 тысяч рублей. Основу экспорта составили сухие молочные продукты. Это направление будет развиваться и дальше.

Нгуен Зуй Хынг, первый заместитель председателя Народного комитета провинции Хынгйен (Вьетнам):

Сегодня существует очень большой потенциал для развития товарооборота между Минской областью и провинцией Хынгйен. Особенно нам интересны сельское хозяйство, технологическая промышленность, туризм. К тому же на территории нашей провинции уже создано два совместных проекта – компания по производству автомобилей МАЗ, а также компания по производству молочной продукции, где мы используем сырье из Беларуси. Мы будем совершенствовать этот проект и увеличивать объемы поставки сырья белорусских предприятий.