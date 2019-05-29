«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Насколько надежны белорусские рубежи, и можно ли найти лазейки в пограничной полосе? Охране периметра страны сегодня уделяется большое внимание. Есть ли от этого эффект?
Новости Беларуси. Насколько надежны белорусские рубежи, и можно ли найти лазейки в пограничной полосе? Охране периметра страны сегодня уделяется большое внимание. Есть ли от этого эффект?
Подробнее в видеоматериале.
Наша съемочная группа побывала не только на пунктах пропуска, но и в самых отдаленных участках границы. Подробности в «Специальном репортаже СТВ» в 20:30.