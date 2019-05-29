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«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ

29 мая 2019 14:40
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Новости Беларуси. Насколько надежны белорусские рубежи, и можно ли найти лазейки в пограничной полосе? Охране периметра страны сегодня уделяется большое внимание. Есть ли от этого эффект?

«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ-1

Подробнее в видеоматериале.

«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ-4

Наша съемочная группа побывала не только на пунктах пропуска, но и в самых отдаленных участках границы. Подробности в «Специальном репортаже СТВ» в 20:30.

# Государственная граница Беларуси # общество # Пётр Бутрим # Фотофакт

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