Во время проведения парламентских выборов участки оборудуют сидячими местами и трафаретами для незрячих

Новости Беларуси. В Центризбиркоме 29 мая обсудили ряд организационных вопросов по проведению парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, участки во время предстоящей избирательной кампании оборудуют сидячими местами для пожилых и инвалидов. Предусмотрено также изготовление трафаретов для заполнения бюллетеней незрячими.

Кроме того, комиссии будут обязаны организовать на участках дежурство волонтеров. Когда именно начнётся избирательная кампания – станет известно после того, как Президент утвердит дату проведения выборов.