Отдых у воды с детьми. Что нужно знать каждому родителю?

Новости Беларуси. А белорусов тем временем погода радует. У небесной канцелярии – по прогнозам синоптиков – горячие планы. Высокий градус подталкивает людей к водоемам. Купальный сезон в стране открыт. Отдыхающих готовы принять почти полтысячи пляжей. Между тем, в Беларуси уже есть жертвы воды. Как не попасться на удочку стечения обстоятельств? Об этом поговорим с нашим гостем. В студии СТВ – начальник отдела Республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев. Сергей Прохоров, СТВ:

Добрый вечер. Начинается купальный сезон и тут же пополняется трагический список погибших. Взять, к примеру, недавний случай в Климовичах – утонули сразу три ребенка. Что, по вашему, становится наиболее частой причиной трагедии, и какова на данный момент печальная статистика?

Сергей Патрикеев, начальник отдела Республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД:

Прошлая неделя была трагичной в плане начала купального сезона. В течение прошлой недели погибли 15 человек, к сожалению, и трое ребятишек погибли в одном районе. Это два несовершеннолетних родных брата, которые катались вдоль водного объекта на велосипеде, а потом решили подойти к воде. Но там берег был устлан бетонными плитами. А когда они ступили на эту скользкую часть – оказались в воде. Не умеющие плавать дети, понятно, что это все привело к трагедии. «Менее 1% случаев происходит в охраняемых местах» Сергей Прохоров:

Понятно, что на каждом мосту и у каждого водоема спасателей не поставишь. Что делать в глобальном смысле, чтобы предотвратить несчастные случаи?

Сергей Патрикеев:

На территории нашей страны огромное количество рек и озер, мы знаем об этом, они большой протяженностью. Люди выбирают различные места, но мы каждый год настоятельно рекомендуем. У нас порядка 500 мест оборудовано для массового отдыха людей у воды. Там сделаны детские купальни, то есть отдых безопасен. На большинстве таких объектов присутствуют спасательные службы, и вы уже поднадзорны у спасателей, если что-то происходит, значит, спасатели приходят на помощь.

Менее 1% случаев происходит в охраняемых местах. Это случайность какая-то, нелепость. Я принес диаграмму такую и мы видим, что гибель составляла раньше 1600, то в 2018 – 374. Это значительный скачок в снижении гибели людей. Это и профилактическая, предупредительная работа и может даже осознание людей, что отдых должен быть безопасным.



Сергей Прохоров:

В этом сезоне по стране организованы где-то полтысячи мест для отдыха, купания. Сколько там в целом будет работать спасателей? Пользуется ли эта профессия популярностью?

Сергей Патрикеев:

В целом охрану жизни людей на водах будут обеспечивать 66 спасательных станций, 143 спасательных поста – это более мелкие объекты – и 7 маневренно-поисковых групп – группы передвижного характера. Общая численность спасателей – порядка полутора тысяч человек. О безопасности на II Европейских играх: «В дополнение что может появиться – это обеспечение безопасности непосредственно участников»

Сергей Прохоров:

В конце июня у нас стартуют II Европейские игры, мы ожидаем большое количество иностранных гостей. ОСВОД готовится как-то дополнительно к Играм, и к тому, что, возможно, на наших водоемах будут и иностранные гости? Сергей Патрикеев:

В дополнение что может появиться – это обеспечение безопасности непосредственно участников на отдельных видах программ. Такие вопросы уже проговаривались и если нас подключат, для нас это тоже не новый опыт. Мы обеспечивали международные соревнования именно на открытой водной поверхности, на водохранилище «Дрозды», когда проводили соревнования по триатлону. Неоднократно мы обеспечивали безопасность участников по гребле. «Если хотите организовать отдых вне этих зон, то нужно соблюдать меры безопасности» Сергей Прохоров:

В завершение разговора давайте проговорим незыблемые правила для людей, которые собираются на отдых к водоему.