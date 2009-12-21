Поклонник Бриттани Мерфи: В таком возрасте люди в 99% случаев умирают по единственной причине

И в ее пользу говорят недавние события жизни Бриттани.

Блоггер aonefilms:

Обладательница харизмы, в которой хотелось утонуть, чудесного мягкого, хриплого голоса и неподражаемого смеха, Бриттани Мерфи излучала с экрана неподдельное тепло, юмор, и ощущение, что мир, в котором мы живем — это очень смешное место.

Снявшись более чем в 50 фильмах, по сути, она сделала не так много. Она гораздо лучше смотрелась в камерных картинах, нежели в больших жанровых (типа «Города грехов» или «Восьмой мили» и «Молодоженов», где она играла в паре с Эминемом и Эштоном Катчером соответственно), и стоит заново посмотреть фильмы «Убийственные красотки» (Drop Dead Gorgeous) и настоящий шедевр, невероятную романтическую комедию «Любовь и другие катастрофы» (Love and Other Disasters) — фильм, способный потеснить в плеере «Завтрак у Тиффани» (если наличие последнего в принципе актуально).

Она чудесно пела (можно вспомнить «Делай ноги» — мультфильм о пингвинах, который она озвучила на пару с Элайджей Вудом), хотя опять же — «широкоформатный» трек с Полом Окенфолдом был по-настоящему ужасен.

В таком возрасте люди в 99% случаев умирают по единственной причине, и в ее пользу говорят недавние события жизни Бриттани. Например, в конце октября соседи Бриттани Мерфи вызвали полицию, т.к. актриса посреди ночи вышла на балкон и долго кричала о том, что просиходит «стрельба», за которую она приняла звук работающего генератора.

А три недели назад в сети циркулировали слухи о том, что Бриттани Мерфи была уволена за безобразное поведение прямо с площадки, в то время как муж пьянствовал и ввязывался в драки с местным населением в Пуэрто-Рико. По возвращении в Лос-Анжелес муж прямо с трапа самолета был доставлен в больницу, где было констатировано его «инкогерентное состояние». Позднее представители Мёрфи объявили, что актриса покинула проект из-за творческих разногласий.