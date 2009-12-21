Бриттани Мерфи: Я дико боюсь микробов и всегда ношу дезинфицирующее средство

20 декабря 2009 года умерла актриса Бриттани Мерфи. Публикуем отрывки из ее различных интервью.

Бриттани Мерфи:

Я вечно попадаю в какие-то нелепые ситуации. А еще я довольно нервная особа. И настоящий маньяк чистоты: дико боюсь микробов и всегда ношу в кармане дезинфицирующее средство.

Кто-то пустил слух, что я помешана на похудении. Одна журналистка даже заметила, что мне лучше прикрывать руки на фотографиях. Тогда, мол, все перестанут указывать на них пальцем. Думаю, она желала мне добра, но я почувствовала себя жутко неловко. Это, пожалуй, единственное, что меня действительно напрягло.

Когда-то я очень стеснялась, что такая худышка. А потом стала принимать себя такой, какая есть… Это мое тело, я горжусь им, а потому какая разница, кто что думает. Я больше не пытаюсь запихнуть в себя на завтрак 12 яиц. Я здорова, а это самое главное.

Cosmo 12.08.2006.