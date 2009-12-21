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Американская актриса Бриттани Мерфи умерла от анорексии?

21 декабря 2009 09:49
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Бриттани Мерфи умерла от сердечного приступа в душе в возрасте 32 лет. Женщину без сознания нашла ее мать.

Бриттани Мерфи потеряла сознание, когда находилась в душе в своем доме в Лос-Анджелесе, где она жила со своим мужем британским сценаристом, Саймоном Монжаком, в 8 утра 20 декабря. До самого госпиталя ей безуспешно пытались восстановить дыхание. Врачи констатировали смерть в 10:04 по местному времени.

Скорую вызвал муж Бриттани Мерфи, который сообщил, что его жена «заболела».  

Спекуляции начались сразу же в отношении причин смерти Бриттани Мерфи, которая была удивительно похожа на смерть Майкла Джексона 25 июня этого года.

Одно из предположений - употребление наркотиков. Другое – анорексия.

По факту смерти возбуждено уголовное дело.

# общество # Некролог

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