Американская актриса Бриттани Мерфи умерла от анорексии?

Бриттани Мерфи умерла от сердечного приступа в душе в возрасте 32 лет. Женщину без сознания нашла ее мать.

Бриттани Мерфи потеряла сознание, когда находилась в душе в своем доме в Лос-Анджелесе, где она жила со своим мужем британским сценаристом, Саймоном Монжаком, в 8 утра 20 декабря. До самого госпиталя ей безуспешно пытались восстановить дыхание. Врачи констатировали смерть в 10:04 по местному времени.

Скорую вызвал муж Бриттани Мерфи, который сообщил, что его жена «заболела».

Спекуляции начались сразу же в отношении причин смерти Бриттани Мерфи, которая была удивительно похожа на смерть Майкла Джексона 25 июня этого года.



Одно из предположений - употребление наркотиков. Другое – анорексия.

По факту смерти возбуждено уголовное дело.