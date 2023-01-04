Прямой эфир

«Показывают уверенный опыт». У белорусских военных продолжаются учения

04 января 2023 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У наших военных продолжаются учения. Полевой выход слонимской группы артиллерии прошел на Обуз-Лесновском полигоне.

«Показывают уверенный опыт». У белорусских военных продолжаются учения-1

Специалисты отработали стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой со сменой огневых позиций. Активно в ходе занятий применялась беспилотная авиация. Разведку расположения объектов неприятеля и корректировку стрельбы гвардейцы ведут с помощью современных квадрокоптеров.

«Показывают уверенный опыт». У белорусских военных продолжаются учения-4

Андрей Федоров, начальник артиллерии механизированной бригады:
Проходит слаживание расчетов, в ходе полевого выхода проведены стрельбы прямой наводкой, выполняют на данный момент задачи с закрытой огневой позиции в ходе комплексного занятия по спецподготовке с боевой стрельбой батареи. Военнослужащие показывают уверенный опыт, перенимают опыт у более позднего периода. Молодые военнослужащие встали в строй, обстрелялись. Все получается.

«Показывают уверенный опыт». У белорусских военных продолжаются учения-7

Применение беспилотных летательных аппаратов военными – одно из основных средств разведки и корректирования огня для артиллерии. Были проведены практические занятия по применению беспилотников и принципов их действия.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # общество # Андрей Федоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не стоит сразу бросаться в тренажёрный зал». Как грамотно прийти к активному образу жизни?
03 января 2023 19:27

«Не стоит сразу бросаться в тренажёрный зал». Как грамотно прийти к активному образу жизни?

«Работаем с желаниями». Как достичь поставленных целей?
03 января 2023 18:21

«Работаем с желаниями». Как достичь поставленных целей?

Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов
03 января 2023 18:07

Кухарев передал подарки от Президента маленькой минчанке, родившейся под бой курантов