«Показывают уверенный опыт». У белорусских военных продолжаются учения

Новости Беларуси. У наших военных продолжаются учения. Полевой выход слонимской группы артиллерии прошел на Обуз-Лесновском полигоне.

Специалисты отработали стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой со сменой огневых позиций. Активно в ходе занятий применялась беспилотная авиация. Разведку расположения объектов неприятеля и корректировку стрельбы гвардейцы ведут с помощью современных квадрокоптеров.

Андрей Федоров, начальник артиллерии механизированной бригады:

Проходит слаживание расчетов, в ходе полевого выхода проведены стрельбы прямой наводкой, выполняют на данный момент задачи с закрытой огневой позиции в ходе комплексного занятия по спецподготовке с боевой стрельбой батареи. Военнослужащие показывают уверенный опыт, перенимают опыт у более позднего периода. Молодые военнослужащие встали в строй, обстрелялись. Все получается.