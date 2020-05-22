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Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино

22 мая 2020 14:26
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Новости Беларуси. Необычная праздничная выставка «Загляните в семейный альбом» открылась в Березинском районном центре культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино-1

Она посвящена свадебной моде 30-х, 40-х и 50-х годов прошлого века. Посетители могут увидеть фотографии из личных архивов местных жителей. Они черно-белые и соответствуют традициям того времени. Представлены на выставке также куклы в старинных нарядах. Есть предметы свадебной одежды, например платье невесты. Его сделали по моде 40-х годов. Венок создавали по той же старинной технологии.

Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино-4

Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино-6

Александра Гринкевич, руководитель образцового театра дефиле «Видана» Лешницкого сельского дома культуры:
Образ сделан не конкретно по фотографиям. Здесь очень много фотографий Березинского района, но конкретно взять одну фотографию у меня не получилось, поэтому образ собранный.

Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино-9

Жанна Уельская, заведующая Каменноборским сельским клубом-библиотекой:
Хотелось бы, конечно, чтобы увидели то, что у нас был такой красивый строй, такие наряды красивые. Например, кукла стоит в народном стиле это 30-е годы, маленькие куклы у нас стоят те, которые были послевоенные. Там и платье свадебное цветное. И 50-е годы.

Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино-12

Все экспонаты мастера создавали специально к выставке. Ее посетители могут увидеть до конца мая.

# Выставка # общество # Александра Гринкевич # Жанна Уельская # Фотофакт

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