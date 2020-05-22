Показывают свадебную моду 30-х, 40-х и 50-х годов. Необычная выставка открылась в Березино

Новости Беларуси. Необычная праздничная выставка «Загляните в семейный альбом» открылась в Березинском районном центре культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она посвящена свадебной моде 30-х, 40-х и 50-х годов прошлого века. Посетители могут увидеть фотографии из личных архивов местных жителей. Они черно-белые и соответствуют традициям того времени. Представлены на выставке также куклы в старинных нарядах. Есть предметы свадебной одежды, например платье невесты. Его сделали по моде 40-х годов. Венок создавали по той же старинной технологии.

Александра Гринкевич, руководитель образцового театра дефиле «Видана» Лешницкого сельского дома культуры:

Образ сделан не конкретно по фотографиям. Здесь очень много фотографий Березинского района, но конкретно взять одну фотографию у меня не получилось, поэтому образ собранный.

Жанна Уельская, заведующая Каменноборским сельским клубом-библиотекой:

Хотелось бы, конечно, чтобы увидели то, что у нас был такой красивый строй, такие наряды красивые. Например, кукла стоит в народном стиле – это 30-е годы, маленькие куклы у нас стоят – те, которые были послевоенные. Там и платье свадебное цветное. И 50-е годы.