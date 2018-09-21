Показываем, как сотрудники «Газпром трансгаз Беларусь» проводят ремонт магистрали «Минск-Вильнюс»

Газотранспортная система Беларуси обеспечивает поставку природного газа потребителям внутри страны и за её пределами. Одним из стратегических направлений производственной деятельности ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» является обеспечение голубым топливом балтийского региона: Литвы и Калининградской области России.

Ровно 16 суток отведено на проведение ремонтных работ на артерии, питающей природным газом Литву и Калининградскую область. За это время необходимо ликвидировать 107 дефектов на 50-километровом участке магистрали «Минск-Вильнюс». Официально это называется «плановым ремонтом магистрального газопровода». А реально – это экзамен на профессиональное мастерство.

Спартак Шпаро, мастер строительно-монтажных работ филиала «Минское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Да, это – самая сложная работа. Здесь была вмятина, труба лежала на камне, строители её так опустили, и вырезана катушка порядка двух метров. Сейчас было извлечено герметизирующее устройство из трубопровода, и будет резаться чистовой рез, труба уже у нас выставлена в оси по уровню и нужно теперь отрезать трубу в размер катушки.Здесь нельзя отложить работу на завтра. Всё должно быть сделано в срок.

И ровно через 16 суток природный газ должен вновь пойти к потребителю.

Владимир Аусев, главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Газопровод «Минск-Вильнюс» является основным маршрутом поставки природного газа в Калининградскую область Российской Федерации и Литовскую Республику. А также, по сути, единственным источником газа для определённых районов Минской, Гродненской и Витебской областей. Поэтому, соответственно, эти работы выполняются с остановкой газопровода, с прекращением транзита газа.

Это очень масштабная, сжатая временными сроками работа.

Ремонтные работы затронули внутри страны сразу три области – Витебскую, Гродненскую и Минскую. В этих регионах, в местах, прилегающих к газопроводу, подача газа была ограничена. А вот Калининградская область и Литва на эти 16 суток решали проблему газообеспечения за счет внутренних резервов.

Спартак Шпаро:

Дожди и глубина, техника не заезжает, приходится её затаскивать гусеничными трубоукладчикам, экскаваторами.

Люди по колено в грязи, условия очень тяжелые.

Бесконечный дождь. Это то, что нельзя просчитать, но необходимо учитывать вероятность, планируя такие работы. Но график работ сместить невозможно – он утверждался газовиками трёх стран. Время максимально спрессовано.

К работам привлечено более 200 специалистов из 11 филиалов общества. Поддержку оказывают более 50 единиц специальной техники. Добраться до места работ, порой, можно только в сцепке с гусеничным трактором или экскаватором. И только тут начинаешь понимать, сложность работы газовиков. И насколько сложнее вести аналогичные работы где-нибудь в сибирской тайге или на крайнем Севере. Работы по устранению дефектов ведутся двумя способами, в зависимости от серьёзности повреждений. Если дефекты не превышают критических показателей, то накладываются металлические или композитные муфты, которые позволят продолжительное время эксплуатировать участок. Второй вариант: часть газопровода вырезают, вставляя новый участок трубы нужного диаметра. В среде газовиков это называется «катушкой». При этом 10-метровую трубу вставляют с зазорами всего в несколько миллиметров.

Виталий Руселевич, начальник аварийно-восстановительного поезда филиала «Слонимское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Решение по методам ремонта принимается физико-техническим институтом. В данном случае труба существующего газопровода имеет множество различных дефектов. Соответственно, принято решение заменить её полностью. В аварийно-восстановительном поезде есть хорошие специалисты. Поэтому, любая работа, как говорится, по плечу. Есть определённые навыки, опыт работы. Всё будет выполнено в установленные сроки.

Замена «катушки» – более легкий процесс по сравнению с заменой крановых узлов. Но, по трудоёмкости – сопоставим. Для успеха в работе необходимо понимать физику процессов, свойства металлов и даже учитывать время дня и ночи. Трубная сталь реагирует на холод и солнце. 10-метровая труба, вырезанная и подготовленная к установке вчера под жарким июльским солнцем, сегодня в дождливый день может не подходить по длине или срезу на несколько решающих всё миллиметров. Поэтому газовики во время проведения работ шутят:

«Семь раз отмерь, потом еще раз проверь… И только после этого, один раз отрежь».

Александр Василько, линейный трубопроводчик филиала «Минское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Сварщику нужно заварить два с половиной миллиметра, сделаем больше – сварщикам будет сложнее.

Счёт на миллиметры идёт и во время накладки муфт. Иногда этот процесс сложнее установки «катушек». Спартак Шпаро:

Самое сложное – корневой шов. Занимает часа три времени и требует ювелирной точности. Заболоченные участки – самые сложные при организации ремонтных работ.

Только подготовительный процесс по установке защиты и откачке воды может занимать несколько суток. Промышленные иглы откачивают воду в режиме «24/7». Но добиться сухой почвы здесь практически невозможно. Требуется неукоснительное соблюдение всех мер предосторожности. Инженеры по промышленной безопасности во время таких работ постоянно начеку.Руслан Раманович, старший мастер филиала «Инженерно-технический центр» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

В основном, работа по установке такой муфты занимает от 22 до 28 часов. Самое сложное в данном случае – это было отпескоструить снизу трубу и занести под неё муфту. Муфта состоит из двух половинок, как черепаха одевается. Маленькое расстояние очень, начинаем копать – болото поднимается всё равно.

Вот, что нам дала природа – то у нас и есть.

На вопрос журналиста: «На сколько рассчитан этот ремонт и как долго продержатся отремонтированные трубы?», – ответ звучит лаконично: «Сколько нужно и даже больше».Вячеслав Абрамович, начальник участка защиты от коррозии линейно-эксплуатационной службы филиала «Минское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Для изоляции данного участка – полтора часа времени, в изоляции очень важно соблюсти технологию.

Последствия могут быть плачевными.

Место ремонта тщательно изолируется. Попутно осматриваются прилегающие участки на предмет повреждений изоляции. Главный враг – вода. И она не должна иметь ни малейшего шанса вступить в контакт с металлом трубы. Владимир Денисов, начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Большая работа проделана по обследованию дефектов, по их анализу, по выработке технических решений по методам ремонта. Если мы ремонтируем газопровод, мы добиваемся надёжности. И мы практически исключаем такую возможность.

Неукоснительное соблюдение технологии ремонта и техники безопасности – в этом залог успешного проведения работ. Ведётся постоянный анализ воздуха на наличие метана. Работники постоянно меняют друг друга, чтобы у каждого был шанс на кратковременный отдых.

Михаил Бобко, заместитель главного инженера по охране труда промышленной и пожарной безопасности ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

Проведение всех трёх уровней контроля, который у нас, согласно системе управления охраны труда, существует. Оно здесь организовано.

Контроль над работниками налажен как в рабочее время, так и во время между сменами.

Последние дефекты устранены. Дефектоскописты завершают диагностику. Проводятся испытания отремонтированных участков. Но команда из двухсот человек не покидает рабочие места до той поры, пока на это не будет дано «добро». Дмитрий Гедранович, главный инженер – заместитель начальника филиала «Минское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»: Работа сложная, работа сутками продолжается, несмотря на погодные условия.

12-го числа в пять утра начали и 28-го числа должны дать газ на приграничную территорию.

Наступает время «Ч». Природный газ поступает в газопровод. И далее – на приграничную газоизмерительную станцию.