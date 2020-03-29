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«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса

29 марта 2020 17:10
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Новости Беларуси. В условиях пандемии коронавируса здесь предлагают недвижимость дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020

«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса-1

Наталья Бычихина, руководитель управления продаж и аренды недвижимости компании-застройщика:
В ходе онлайн-продажи мы показываем клиенту планировку, показываем на экране 3D-тур по квартире, все варианты дополнительных продуктов, которые предлагаем. Мы тут же бронируем квартиру, оформляем документы. И приезжает курьер с подписанным с нашей стороны документом. Никакой угрозы безопасности.

«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса-4

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# Недвижимость в Минске # общество # Фотофакт

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