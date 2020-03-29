«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса

Новости Беларуси. В условиях пандемии коронавируса здесь предлагают недвижимость дистанционно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Бычихина, руководитель управления продаж и аренды недвижимости компании-застройщика:

В ходе онлайн-продажи мы показываем клиенту планировку, показываем на экране 3D-тур по квартире, все варианты дополнительных продуктов, которые предлагаем. Мы тут же бронируем квартиру, оформляем документы. И приезжает курьер с подписанным с нашей стороны документом. Никакой угрозы безопасности.