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«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик

29 марта 2020 15:47
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-1

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Или горькая, или счастливая, но всегда такая искренняя любовь в картинах послевоенного времени – преобладающая сюжетная линия. От сцен несостоявшихся свадеб, долгожданных встреч и внезапных разлук неизменно будут наворачиваться слезы.

Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-4

Ольга Медведева, кинокритик:
Вот, он показывает фотографию своей любимой…

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-7

Уже пуля просвистела. Он еще живыми глазами смотрит на эти кружащиеся березы. Вальс берез Урусевского – это классика мирового кино. И повторить это ощущение потрясенности невозможно.

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-10

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-12

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-14

В героях фильмов фронтовики узнают себя, а их дети и внуки окончательно поймут: эти фильмы не врут.  

«Я бы по-другому построила свою жизнь». История военного времени: ей 20, и она полюбила женатого начальника

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-17

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-19

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-21

Ольга Медведева:  
Через некоторое время дверь отворилась, и вошел дед. Измученный, окровавленный. И первое, что запомнила моя мама: как мой дед опустился на колени перед бабушкой и стал целовать ее ноги.   

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-24

«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик-26

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Медведева # Фотофакт

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