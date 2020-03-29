«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Или горькая, или счастливая, но всегда такая искренняя любовь в картинах послевоенного времени – преобладающая сюжетная линия. От сцен несостоявшихся свадеб, долгожданных встреч и внезапных разлук неизменно будут наворачиваться слезы.
Коротко о главном. Почему фильмов о войне не становится меньше?
Ольга Медведева, кинокритик:
Вот, он показывает фотографию своей любимой…
Уже пуля просвистела. Он еще живыми глазами смотрит на эти кружащиеся березы. Вальс берез Урусевского – это классика мирового кино. И повторить это ощущение потрясенности невозможно.
Ольга Медведева:
Через некоторое время дверь отворилась, и вошел дед. Измученный, окровавленный. И первое, что запомнила моя мама: как мой дед опустился на колени перед бабушкой и стал целовать ее ноги.