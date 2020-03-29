Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет

Новости Беларуси. Что делать тем, кто не нуждается в улучшении жилищных условий? Да, по закону жилье им не положено. Но никто ведь не запрещает купить квартиру по коммерческим ценам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Как ответ на эту ситуацию – жилищный кооператив. Он, по сути, альтернатива банковским кредитам. В месяц здесь приобретают 15 квартир, предоставляя рассрочку на 8 лет. Таким образом жилье построили уже 350 семей. В процессе более 2 тысяч.