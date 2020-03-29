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Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет

29 марта 2020 17:10
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Новости Беларуси. Что делать тем, кто не нуждается в улучшении жилищных условий? Да, по закону жилье им не положено. Но никто ведь не запрещает купить квартиру по коммерческим ценам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Как ответ на эту ситуацию – жилищный кооператив. Он, по сути, альтернатива банковским кредитам. В месяц здесь приобретают 15 квартир, предоставляя рассрочку на 8 лет. Таким образом жилье построили уже 350 семей. В процессе более 2 тысяч.

Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет-1

Роман Дайнеко, председатель правления жилищного кооператива: 
Многим людям недоступны какие-то инструменты: кому-то не дают кредит, у кого-то нет условий, которые подходят под льготное финансирование. А наш способ помогает людям, которые хотят приобрести жилье, но не попадают под льготные условия финансирования.

Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет-3

Елена Гарбар:
В 2018 году дочь стала членом кооператива, и через несколько месяцев мы были уже в поиске жилья. В марте два года назад (то есть третий год уже пошел) мы приобрели жилье. Это вторичное жилье – то, на что у нас были силы. И на 15 лет у нас рассрочка.

Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет-5

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