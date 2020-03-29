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«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг

29 марта 2020 15:50
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-1

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-3

В апреле 1945 начались бои за столицу Восточной Пруссии Кенигсберг. Его удержанию немецкое командование придавало почти мистическое значение. Мощные форты и бетонные укрепления делали этот город-крепость практически неприступным.   

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-6

Николай Гончар, связист артиллерийского полка:   
Кенигсберга уже как такового не было. Он был весь разрушен. Там не то что проехать, а и пройти невозможно было, настолько нанесен ущерб, разрушения городу авиацией. Плюс еще артиллерийская же подготовка прошла. И пошли потом войска в наступательную операцию и овладели городом Кенигсбергом.   

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-9

Не желая продолжать бессмысленное кровопролитие, комендант крепости генерал Ляш приказал вывесить белые флаги.   

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-12

Николай Гончар:   
Ну, а куда им деваться? Только из подвалов выходили табунами.   

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-15

9 апреля гарнизон Кенигсберга капитулировал. В плену оказались 94 тысячи солдат и офицеров Вермахта.  

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-18

Медаль за взятие Кенигсберга получили все участники штурма – около 760 тысяч человек. До Победы оставалось 28 дней и ночей.

«А куда им деваться? Из подвалов выходили табунами». Как капитулировал Кёнигсберг-21

# Великая Отечественная война # общество # Николай Гончар # Фотофакт

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