Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд

Новости Беларуси. Абсолютные чемпионы как в личном, так и в командном зачетах. Белорусы выиграли соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные состязания прошли в Санкт-Петербурге. За победу сражались более 200 участников – а это 40 команд со всего постсоветского пространства.