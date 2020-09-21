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Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд

21 сентября 2020 06:38
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Новости Беларуси. Абсолютные чемпионы как в личном, так и в командном зачетах. Белорусы выиграли соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд-1

Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд-3

Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд-5

Международные состязания прошли в Санкт-Петербурге. За победу сражались более 200 участников – а это 40 команд со всего постсоветского пространства.

Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд-8

Белорусы стали чемпионами соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель» в Санкт-Петербурге. Всего было 40 команд-10

Как в первый, так и во второй день наши спасатели завоевали все золотые медали, став безоговорочными лидерами.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Фотофакт

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