Георгий Атаманов: люди недовольны тем, что они обращаются к своему руководству на местах, а там эти вопросы не решаются
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов.
Юлия Бешанова, СТВ:
Всебелорусское народное собрание стало органом, который смог консолидировать общество. В 1996 году было 5 000 делегатов. Насколько удалось наладить диалог и выбрать вектор развития страны?
Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:
Абсолютно верно было принято решение провести Всебелорусское народное собрание как форму народной демократии. Потому что тогда определялась судьба страны, по какому пути идти. И мы выбирали социально ориентированное государство для жизни белорусского народа.
Юлия Бешанова:
Пять тысяч человек – как можно определиться с каким-то вектором, ведь должны быть обсуждения, прения? Как технически это работает?
Георгий Атаманов:
В любом случае оно готовилось. Документы изготавливаются.
Юлия Бешанова:
Шестое Всебелорусское собрание ожидается достаточно непростое.
Георгий Атаманов:
Шестое Всебелорусское народное собрание действительно пройдет в особых условиях. Мы знаем, что сегодня общественно-политическая ситуация в определенной степени накалена, экономическая ситуация тоже сложная. Но при этом должны быть представители всех субъектов гражданского общества, в том числе представители общественных организаций, молодежь, ветераны, женщины и так далее. Это представители политический партий, которые официально зарегистрированы и имеют политический подход к тому, что у нас сегодня происходит.
Юлия Бешанова:
Как быть с теми оппонентами, которые сейчас ходят по улицам и требуют мгновенных перемен?
Георгий Атаманов:
А с теми оппонентами мы разберемся, мы успеем, у нас времени хватит.
Юлия Бешанова:
На ваш взгляд, что сейчас важно обсудить на Всебелорусском народном собрании?
Если мы говорим о народовластии, надо вернуть народовластие
Георгий Атаманов:
Речь, наверное, пойдет традиционно об общественно-политическом развитии и его перспективах. Экономическое развитие. Ту ситуацию, которая сегодня складывается, надо решать, и пятилетку планировать придется исходя из сложившихся, в том числе и мировых тенденций. Президент об этом тоже говорил. И главное, о чем он говорил, выступая перед политическим активом, – о конституционной реформе. Вот это наиболее важный будет вопрос, который определит наше будущее не только на пять лет, но на много лет вперед с учетом складывающейся обстановки.
Мы сегодня можем увидеть определенные моменты, которые нужно решать в полном объеме. Если мы говорим о народовластии, надо вернуть народовластие. У нас есть проблемы, когда люди недовольны тем, что они обращаются к своему непосредственному руководству в районах, на местах – а там эти вопросы не решаются. То у них бюджета нет, то не то приняли.
Юлия Бешанова:
А депутаты – это не народовластие?
Георгий Атаманов:
Депутат, он раньше был народный, а теперь просто депутат. Надо вернуть звание народного депутата.
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Юлия Бешанова:
Разве дело в названии?
Георгий Атаманов:
От названия тоже очень многое зависит. Я думаю, что депутат должен избираться по тому округу, где он живет. А не так, что у нас сегодня депутат работает на одном предприятии, живет в одном районе, а избирается в совсем другом округе. Люди его не знают, знают только как руководителя. Это тоже потребует решения. Вопросов много и по конституционной реформе, мы будем много разговаривать, и очень важно сейчас услышать мнение многих. И на опыт, который у нас уже был, надо опереться, только тогда мы можем двигаться дальше. А у нас опыт за 26 лет есть хороший.
Мы не будем ломать Конституцию – это основной закон страны. Мы будем ее совершенствовать с учетом современных условий развития
Георгий Атаманов:
Президент сказал: декабрь-январь. Мы не будем ломать Конституцию – это основной закон страны. Мы будем ее совершенствовать с учетом современных условий развития. Придется некоторым депутатам законодательно все оформлять. Все это впереди, но основной закон должен показать то, как мы будем жить.
Юлия Бешанова:
А ваша партия готовит предложения к собранию?
Мы избираем только депутатов, больше никого при власти не избираем
Георгий Атаманов:
Мне бы хотелось вернуть понятие «народный депутат». Мне бы хотелось вернуть некоторые вещи, связанные с судебной системой – народный судья. Мы избираем только депутатов, больше никого при власти не избираем. Народный судья должен тоже избираться. Народные заседатели в суде – где они сегодня? Мы пошли определенным путем, но использовали опыт Запада. Нам нужно на наши, славянские традиции опереться, сохранить их любой ценой. Тогда мы народом будем зваться по-прежнему. Нас в мире будут знать и уважать за это.
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Юлия Бешанова:
Готово ли общество к многопартийной системе?
Георгий Атаманов:
В любом случае партийное строительство будет развиваться, это однозначно. Я бы поддержал идею о смешанной системе. Если брать чисто партийное, у нас есть опыт не только у соседей, но и в мире, когда партия выигрывает выборы, а потом идет тот, кто нужно и кто больше «отстегнул». Этого нельзя допустить. Там должны быть представители народа, которые слышат, слушают и умеют работать с теми, кто их избрал. Это, наверное, самое важное, что нужно в законодательстве закладывать. В этот период смешанная система сможет нам помочь, в том числе и в партийном строительстве. Что касается готовы или не готовы – люди, когда услышат программы партий, что партия предлагает, научатся разбираться в этих программах и оценивать себя, свою жизнь, свою семью, улицу, дом, где живут, и так далее с точки зрения партийной программы. Они тогда будут понимать это и голосовать за ту или иную партию. На это тоже потребуется время.
Мы много об этом говорим, но пока она не оформлена. Нет национальной идеи Беларуси
Юлия Бешанова:
Должна ли быть в государстве идеология?
Георгий Атаманов:
Должна. Вот поэтому на Всебелорусском народном собрании надо подступиться или решить вопрос, связанный с национальной идеей. Мы много об этом говорим, но пока она не оформлена. Нет национальной идеи Беларуси.
Юлия Бешанова:
А кто ее может оформить?
Георгий Атаманов:
Это должен быть порыв общества, а еще ученые, специалисты, историки, философы, юристы. Они должны предложить. Президент уже несколько раз высказывался по этому поводу, и он искренне заинтересован. Он говорит, что есть социальное государство, а справедливость – это идеология? Мы же все ее хотим. Нужно оформить ее так, чтобы людям было понятно, ради чего мы (источник власти в этой стране) передаем свои полномочия органам власти – чтобы они эту идею реализовывали.
Юлия Бешанова:
На прошлом Всебелорусском народном собрании работала прямая линия. Белорусы могли обратиться с самыми разными вопросами. Насколько эта форма работает? Как можно вовлечь еще большее количество белорусов, ведь на этом собрании будут 2-2,5 тысячи человек? Как его сделать действительно народным и общенациональным?
При изменении Конституции придется менять некоторые законодательства, в том числе избирательное законодательство
Георгий Атаманов:
Это конкретный механизм. Когда будет определена дата проведения Всебелорусского народного собрания, начнут избирать делегатов. Они должны получить и обобщить наказы, с которыми они будут представлять своих людей. Но это будут не только трудовые коллективы, учебные и так далее, но в том числе политические партии и общественные объединения. Они должны тоже высказать свою позицию, внести свои предложения. И делегаты от этих структур тоже должны обобщить эти материалы с таким расчетом, чтобы мы, если мы говорим о конституционной реформе, посмотрели вперед на 10-20 лет. Обстановка меняется, нужно очень внимательно подойти, чтобы здесь работали специалисты.
При изменении Конституции придется менять некоторые законодательства, в том числе избирательное законодательство и другие вещи об общественных объединениях, политических партиях. У Министерства юстиции определенный проект по политическим партиям уже есть, он обсуждается сегодня, на сайте находится. Речь ведь о чем? Должна быть активность самого общества, каждый гражданин должен понимать, что это его жизнь. Его мысли учтут или не учтут, но он должен иметь возможность высказаться через тех делегатов, которых изберет, через те общественные организации, членом которых является, через политические партии. Чтобы они учитывались и принимались решения в интересах абсолютного большинства наших граждан, а не какой-то группы.