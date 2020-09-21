Георгий Атаманов: люди недовольны тем, что они обращаются к своему руководству на местах, а там эти вопросы не решаются

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов. Юлия Бешанова, СТВ:

Всебелорусское народное собрание стало органом, который смог консолидировать общество. В 1996 году было 5 000 делегатов. Насколько удалось наладить диалог и выбрать вектор развития страны?

Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:

Абсолютно верно было принято решение провести Всебелорусское народное собрание как форму народной демократии. Потому что тогда определялась судьба страны, по какому пути идти. И мы выбирали социально ориентированное государство для жизни белорусского народа. Юлия Бешанова:

Пять тысяч человек – как можно определиться с каким-то вектором, ведь должны быть обсуждения, прения? Как технически это работает? Георгий Атаманов:

В любом случае оно готовилось. Документы изготавливаются. Юлия Бешанова:

Шестое Всебелорусское собрание ожидается достаточно непростое.

Георгий Атаманов:

Шестое Всебелорусское народное собрание действительно пройдет в особых условиях. Мы знаем, что сегодня общественно-политическая ситуация в определенной степени накалена, экономическая ситуация тоже сложная. Но при этом должны быть представители всех субъектов гражданского общества, в том числе представители общественных организаций, молодежь, ветераны, женщины и так далее. Это представители политический партий, которые официально зарегистрированы и имеют политический подход к тому, что у нас сегодня происходит. Юлия Бешанова:

Как быть с теми оппонентами, которые сейчас ходят по улицам и требуют мгновенных перемен? Георгий Атаманов:

А с теми оппонентами мы разберемся, мы успеем, у нас времени хватит. Юлия Бешанова:

На ваш взгляд, что сейчас важно обсудить на Всебелорусском народном собрании? Если мы говорим о народовластии, надо вернуть народовластие

Георгий Атаманов:

Речь, наверное, пойдет традиционно об общественно-политическом развитии и его перспективах. Экономическое развитие. Ту ситуацию, которая сегодня складывается, надо решать, и пятилетку планировать придется исходя из сложившихся, в том числе и мировых тенденций. Президент об этом тоже говорил. И главное, о чем он говорил, выступая перед политическим активом, – о конституционной реформе. Вот это наиболее важный будет вопрос, который определит наше будущее не только на пять лет, но на много лет вперед с учетом складывающейся обстановки. Мы сегодня можем увидеть определенные моменты, которые нужно решать в полном объеме. Если мы говорим о народовластии, надо вернуть народовластие. У нас есть проблемы, когда люди недовольны тем, что они обращаются к своему непосредственному руководству в районах, на местах – а там эти вопросы не решаются. То у них бюджета нет, то не то приняли.

Юлия Бешанова:

А депутаты – это не народовластие? Георгий Атаманов:

Депутат, он раньше был народный, а теперь просто депутат. Надо вернуть звание народного депутата. Пётр Петровский: «Многие наши граждане потеряли чувство ответственности, чувство понимания всей государственной машины» Юлия Бешанова:

Разве дело в названии? Георгий Атаманов:

От названия тоже очень многое зависит. Я думаю, что депутат должен избираться по тому округу, где он живет. А не так, что у нас сегодня депутат работает на одном предприятии, живет в одном районе, а избирается в совсем другом округе. Люди его не знают, знают только как руководителя. Это тоже потребует решения. Вопросов много и по конституционной реформе, мы будем много разговаривать, и очень важно сейчас услышать мнение многих. И на опыт, который у нас уже был, надо опереться, только тогда мы можем двигаться дальше. А у нас опыт за 26 лет есть хороший. Мы не будем ломать Конституцию – это основной закон страны. Мы будем ее совершенствовать с учетом современных условий развития

Георгий Атаманов:

Президент сказал: декабрь-январь. Мы не будем ломать Конституцию – это основной закон страны. Мы будем ее совершенствовать с учетом современных условий развития. Придется некоторым депутатам законодательно все оформлять. Все это впереди, но основной закон должен показать то, как мы будем жить. Юлия Бешанова:

А ваша партия готовит предложения к собранию? Мы избираем только депутатов, больше никого при власти не избираем

Георгий Атаманов:

Мне бы хотелось вернуть понятие «народный депутат». Мне бы хотелось вернуть некоторые вещи, связанные с судебной системой – народный судья. Мы избираем только депутатов, больше никого при власти не избираем. Народный судья должен тоже избираться. Народные заседатели в суде – где они сегодня? Мы пошли определенным путем, но использовали опыт Запада. Нам нужно на наши, славянские традиции опереться, сохранить их любой ценой. Тогда мы народом будем зваться по-прежнему. Нас в мире будут знать и уважать за это. Дмитрий Шевцов: «Мы должны давать больше возможностей и ответственности населению через местные советы» Юлия Бешанова:

Готово ли общество к многопартийной системе? Георгий Атаманов:

В любом случае партийное строительство будет развиваться, это однозначно. Я бы поддержал идею о смешанной системе. Если брать чисто партийное, у нас есть опыт не только у соседей, но и в мире, когда партия выигрывает выборы, а потом идет тот, кто нужно и кто больше «отстегнул». Этого нельзя допустить. Там должны быть представители народа, которые слышат, слушают и умеют работать с теми, кто их избрал. Это, наверное, самое важное, что нужно в законодательстве закладывать. В этот период смешанная система сможет нам помочь, в том числе и в партийном строительстве. Что касается готовы или не готовы – люди, когда услышат программы партий, что партия предлагает, научатся разбираться в этих программах и оценивать себя, свою жизнь, свою семью, улицу, дом, где живут, и так далее с точки зрения партийной программы. Они тогда будут понимать это и голосовать за ту или иную партию. На это тоже потребуется время. Мы много об этом говорим, но пока она не оформлена. Нет национальной идеи Беларуси Юлия Бешанова:

Должна ли быть в государстве идеология?

Георгий Атаманов:

Должна. Вот поэтому на Всебелорусском народном собрании надо подступиться или решить вопрос, связанный с национальной идеей. Мы много об этом говорим, но пока она не оформлена. Нет национальной идеи Беларуси. Юлия Бешанова:

А кто ее может оформить? Георгий Атаманов:

Это должен быть порыв общества, а еще ученые, специалисты, историки, философы, юристы. Они должны предложить. Президент уже несколько раз высказывался по этому поводу, и он искренне заинтересован. Он говорит, что есть социальное государство, а справедливость – это идеология? Мы же все ее хотим. Нужно оформить ее так, чтобы людям было понятно, ради чего мы (источник власти в этой стране) передаем свои полномочия органам власти – чтобы они эту идею реализовывали. Юлия Бешанова:

На прошлом Всебелорусском народном собрании работала прямая линия. Белорусы могли обратиться с самыми разными вопросами. Насколько эта форма работает? Как можно вовлечь еще большее количество белорусов, ведь на этом собрании будут 2-2,5 тысячи человек? Как его сделать действительно народным и общенациональным? При изменении Конституции придется менять некоторые законодательства, в том числе избирательное законодательство