Туман и первые заморозки ожидаются в Беларуси

Новости Беларуси. Первый осенний минус. 21 сентября в Беларуси ожидаются заморозки. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных районах – слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов. А вот температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов выше нуля. Местами по стране заморозки до –2 градусов.