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Туман и первые заморозки ожидаются в Беларуси

21 сентября 2020 06:21
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Новости Беларуси. Первый осенний минус. 21 сентября в Беларуси ожидаются заморозки. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туман и первые заморозки ожидаются в Беларуси-1

В отдельных районах – слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов. А вот температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов выше нуля. Местами по стране заморозки до –2 градусов.

А вот если уродился урожай рябины, зима будет морозной. О народных приметах на конец сентября читайте здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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