Прямой эфир

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды

24 января 2019 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три коллекции дизайнерских нарядов, созданных детьми из Смолевичей, представят на международном конкурсе в Италии,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-1

Театр моды здесь работает уже 2 года. Сейчас в нем занимаются 30 детей. Кроме кроя и шитья маленьких моделей учат дефиле и актерскому мастерству.

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-4

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-6

Виктория Страдаева, ученица Плисской средней школы:
Я приносила свои джинсы, которые носила раньше. Они мне теперь не нужны. Также свои вещи приносили все остальные дети. Мы рисовали эскизы и отдавали дизайнеру. Так появилась наша коллекция.

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-9

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-11

Ольга Попенко, преподаватель по дефиле:
Без музыки ничего бы не получилось, без макияжа тоже, который мы делали котикам. Это очки, прически, макияж, костюмы. Получилась очень красивая выигрышная картинка, которую отметило профессиональное жури.

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-14

К ответственному иностранному конкурсу участники модного театра готовят наряды из старых джинсов и рубашек. Яркой нотой станет коллекция дизайнерских кошек.

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-17

Мягкие декоративные элементы в анималистическом стиле будут использованы как аксессуары. Всего же на конкурс в Италию отправится 36 юных моделей.

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-20

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-22

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-24

Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды-26

# Дизайн # общество # Виктория Страдаева # Ольга Папенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисове начался ремонт районной библиотеки
24 января 2019 18:57

В Борисове начался ремонт районной библиотеки

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства
24 января 2019 18:51

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами
24 января 2019 18:40

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами