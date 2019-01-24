Дети из Смолевичей представят на международном конкурсе в Италии дизайнерские наряды

Новости Беларуси. Три коллекции дизайнерских нарядов, созданных детьми из Смолевичей, представят на международном конкурсе в Италии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Театр моды здесь работает уже 2 года. Сейчас в нем занимаются 30 детей. Кроме кроя и шитья маленьких моделей учат дефиле и актерскому мастерству.

Виктория Страдаева, ученица Плисской средней школы:

Я приносила свои джинсы, которые носила раньше. Они мне теперь не нужны. Также свои вещи приносили все остальные дети. Мы рисовали эскизы и отдавали дизайнеру. Так появилась наша коллекция.

Ольга Попенко, преподаватель по дефиле:

Без музыки ничего бы не получилось, без макияжа тоже, который мы делали котикам. Это очки, прически, макияж, костюмы. Получилась очень красивая выигрышная картинка, которую отметило профессиональное жури.

К ответственному иностранному конкурсу участники модного театра готовят наряды из старых джинсов и рубашек. Яркой нотой станет коллекция дизайнерских кошек.