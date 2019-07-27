Прямой эфир

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

27 июля 2019 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минскому заводу колесных тягачей – 65 лет. По случаю юбилейной даты здесь открыли двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-1

По основным цехам завода смогли пройтись все желающие. Гостям показали весь процесс работы: от сборки техники до испытаний. Отдельная программа для детей – воздушные шары, мороженое и подарки. Самые любознательные могли изучить кабины тягачей. Каждому гостю на память вручили монетки со знаком завода.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-4

Гордость. У завода юбилей, 65 лет. Поэтому показать ребенку, рассказать, где мама работает.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-7

К первой машине подвел детей, жену. День рождения у старшей дочки, подарок ей ко дню рождения: путешествие по работе папиной.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-10

Мне нравятся эти машины, они такие большие и красивые.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-13

Александр Омельянец, начальник отдела по идеологической и информационной работе МЗКТ:
Мы производим и технику военного назначения, поэтому широкий доступ сюда закрыт. Для всего города уникальная возможность побывать на предприятии, которое создает уникальную технику.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-16

Завершилась экскурсия знакомством с новинками техники военпрома – колесными шасси под размещение различных видов вооружения, моделями крановых шасси и машиной под установку нефтегазового оборудования.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей-19

В пять вечера на площадке у проходной завода начнется праздничный концерт. Провести время под музыку приглашают всех желающих.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске
27 июля 2019 12:53

«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске

Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки
27 июля 2019 12:10

Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки

ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика
27 июля 2019 11:37

ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика