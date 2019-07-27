«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

Новости Беларуси. Минскому заводу колесных тягачей – 65 лет. По случаю юбилейной даты здесь открыли двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По основным цехам завода смогли пройтись все желающие. Гостям показали весь процесс работы: от сборки техники до испытаний. Отдельная программа для детей – воздушные шары, мороженое и подарки. Самые любознательные могли изучить кабины тягачей. Каждому гостю на память вручили монетки со знаком завода.

Гордость. У завода юбилей, 65 лет. Поэтому показать ребенку, рассказать, где мама работает.

К первой машине подвел детей, жену. День рождения у старшей дочки, подарок ей ко дню рождения: путешествие по работе папиной.

Мне нравятся эти машины, они такие большие и красивые.

Александр Омельянец, начальник отдела по идеологической и информационной работе МЗКТ:

Мы производим и технику военного назначения, поэтому широкий доступ сюда закрыт. Для всего города уникальная возможность побывать на предприятии, которое создает уникальную технику.

Завершилась экскурсия знакомством с новинками техники военпрома – колесными шасси под размещение различных видов вооружения, моделями крановых шасси и машиной под установку нефтегазового оборудования.