«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске

Символический ключ от здания на проспекте строителей вручал министр внутренних дел. Юрий Караев поздравил с новосельем личный состав отдела, пожелал профессионального роста и успехов на службе. В качестве подарка правоохранители получили новый автомобиль.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Сделано все очень качественно. Видно, что не просто так, для отчетности, а с душой. Приятно зайти во все светлое, новое, чистое. Наверное, и мысли будут светлее здесь, и работа лучше.