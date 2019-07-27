«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске

Новости Беларуси. Новый офис у витебских милиционеров. Служебную прописку сменили сотрудники Первомайского районного отдела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый офис у витебских милиционеров. Служебную прописку сменили сотрудники Первомайского районного отдела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символический ключ от здания на проспекте строителей вручал министр внутренних дел. Юрий Караев поздравил с новосельем личный состав отдела, пожелал профессионального роста и успехов на службе. В качестве подарка правоохранители получили новый автомобиль.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Сделано все очень качественно. Видно, что не просто так, для отчетности, а с душой. Приятно зайти во все светлое, новое, чистое. Наверное, и мысли будут светлее здесь, и работа лучше.
Сотрудники Первомайского районного отдела внутренних дел обслуживают самый большой район Витебска с населением около 200 тысяч человек. Лучшим оперативникам министр МВД вручил заслуженные награды.