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«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске

27 июля 2019 12:53
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Новости Беларуси. Новый офис у витебских милиционеров. Служебную прописку сменили сотрудники Первомайского районного отдела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске-1

Символический ключ от здания на проспекте строителей вручал министр внутренних дел. Юрий Караев поздравил с новосельем личный состав отдела, пожелал профессионального роста и успехов на службе. В качестве подарка правоохранители получили новый автомобиль.

«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске-4

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Сделано все очень качественно. Видно, что не просто так, для отчетности, а с душой. Приятно зайти во все светлое, новое, чистое. Наверное, и мысли будут светлее здесь, и работа лучше.

«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске-7

Сотрудники Первомайского районного отдела внутренних дел обслуживают самый большой район Витебска с населением около 200 тысяч человек. Лучшим оперативникам министр МВД вручил заслуженные награды.

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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