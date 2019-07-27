Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки

Новости Беларуси. Высокий уровень профессиональной подготовки показали белорусские ракетчики во время проверки боеготовности. К ней были привлечены военнослужащие 336-й реактивной артиллерийской и 465-й ракетной бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевые расчеты совершили многокилометровый марш на полигон «Гожский», где доказали, что в силах выполнить задачи в любых условиях военной обстановки. Все цели условного противника были уничтожены.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил:

Проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами, в ходе которого отработаны вопросы несения боевого дежурства по назначенным объектам противника, участие в массированном огневом ударе по назначенным объектам противника на максимальных дальностях, а также ведение систематических огневых действий в ходе ведения оборонительной операции.