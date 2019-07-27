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ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика

27 июля 2019 11:37
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Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Витебск–Орша возобновлено после крушения части грузового состава. Поезда следуют по маршруту с некоторым нарушением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предпринимаются все меры, чтобы как можно быстрее уладить ситуацию.

ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика-1

Вечером 26 июля в МЧС сообщили, что все цистерны поставлены на колесные пары. Работы по ликвидации последствий ЧП заняли трое суток.

ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика-4

Напоминаем: вечером 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового состава. В одной из них была обнаружена утечка пропана. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.

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# Авария в Витебской области # общество # Фотофакт

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