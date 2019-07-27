ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Витебск–Орша возобновлено после крушения части грузового состава. Поезда следуют по маршруту с некоторым нарушением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предпринимаются все меры, чтобы как можно быстрее уладить ситуацию.

Вечером 26 июля в МЧС сообщили, что все цистерны поставлены на колесные пары. Работы по ликвидации последствий ЧП заняли трое суток.