ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Витебск–Орша возобновлено после крушения части грузового состава. Поезда следуют по маршруту с некоторым нарушением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предпринимаются все меры, чтобы как можно быстрее уладить ситуацию.
Вечером 26 июля в МЧС сообщили, что все цистерны поставлены на колесные пары. Работы по ликвидации последствий ЧП заняли трое суток.
Напоминаем: вечером 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового состава. В одной из них была обнаружена утечка пропана. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.
Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»