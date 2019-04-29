«Показать работу журналистов в разных форматах». Чем будут удивлять на XXIII Международной выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Представителей более 500 СМИ ожидают в этом году на выставке «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди экспонентов много зарубежных гостей, в том числе из Китая, Узбекистана, России, стран Прибалтики и других.
Впервые на выставке будут представлены сетевые издания. Участников и гостей ждут три увлекательных дня: презентации новых проектов, мастер-классы, автограф-сессии и концерты. Один из дней масштабного форума будет посвящен дню пиара.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы постарались, чтобы эта выставка – XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» – носила достаточно насыщенный характер с точки зрения показа различных технологий. Поэтому отдельно выделили день пиара. Как раз сегодня есть необходимость показать работу журналистов в разных форматах, а не только на бумаге, не только в телевизионном эфире.
Насыщенную программу подготовил телеканал СТВ. Корреспонденты и ведущие СТВ расскажут о том, что остается за кадром.
Откроется XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» 2 мая.