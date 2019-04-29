«Там валялись трупы голубей – это инфекция!» Жители Чижовки воюют с птицами на техэтаже

Одинокий голубь на карнизе за окном! В этом сюжете программы «Добро пожаловаться» нет романтики – один нескончаемый гул, неприятный запах и птицы, норовящие залететь в форточку!
Одинокий голубь на карнизе за окном! В этом сюжете программы «Добро пожаловаться» нет романтики – один нескончаемый гул, неприятный запах и птицы, норовящие залететь в форточку!
Жительница дома по улицы Голодеда уверяет – голуби превратили её жизнь в сущий ужас! Птицы облюбовали технический этаж, прямо над квартирой Ольги, и спасения от пернатых соседей попросту нет.
Ольга Малиновская, жительница дома по ул. Голодеда, г. Минск:
Это комната ребёнка – именно здесь находится этот голубятник, и ровненько идёт у нас ванна и санузел. Утром здесь просто не пройти и вечером спать ложишься: ребёнок накрывается двумя одеялами и на голову ещё кладет своего любимого медведя, чтобы их не слушать. Бывает, если вечером окно на проветривании, да там такой звук – тишина, и штук пять – размах крыльев – всё это слышно.
Сначала Ольга пыталась решить проблему своими силами и поднялась на верхний этаж. Килограммы пуха, голубиный помёт и даже мертвые птицы! От увиденного женщина пришла в ужас!
Ольга Малиновская:
Уже потеплело, и началась та же история, я случайно поднялась на чердак, сетка как была порвана – её никто и не делал. Там валялись трупы голубей – это инфекция! Последний раз я обращалась в сентябре-месяце, потом я узнавала – сказали, всё сделали, всё убрали. Почему-то на просьбу сделать сетку, они закрыли – нет вентиляционной шахты.
На все мольбы героини сюжета коммунальщики лишь разводили руками. Чтобы поставить точку в этом деле, Ольга обратилась на «горячую» линию СТВ. В местном ЖЭУ съёмочную группу встретил мастер – он уверяет: на техническом этаже уже проведён субботник.
Валериан Бусько, мастер ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска»:
Там убирали. Завтра сходим, посмотрим. Там установят «зонтики». Надо и на первый, и на второй подъезд.
Съёмочная группа СТВ приняла приглашение и ровно через день отправилась вместе с мастерами в голубятню. Хруст под ногами, перья и пух – хватит на новую подушку. Птицы покидать импровизированную голубятню сами явно не собираются.
Валериан Бусько:
Так вон пусто! Видите? Почему они летают – там же ничего нет, строительство дома так устроено, это поддон для воды. Ну что мы сделаем, если такой проект дома. Сетка вот здесь была, видите – она вся прогнила, какие дырки – они все через дырки пролетают.
Мастер уверяет: у организации пока нет возможности заделать дыру в крыше. Через неё птицы залетают внутрь. Как только специальная сетка появится на балансе предприятия, непрошенных гостей сразу выставят за дверь!
Александр Гриб, мастер ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска»:
Подняли заявочки на «115» – официального обращения жильца не было, был личный звонок мастеру, мы тоже отреагировали. На обращение жильца был комиссией обследован технический этаж, было выявлено, что сетка пришла в ненадлежащее состояние. Собственными силами устранить эту проблему не получалось, поэтому заявку передали на подрядную организацию.
Пока коммунальщики клятвенно заверяют героиню: в кратчайшие сроки избавят её от надоедливых птиц, своё слово сказала и санитарная служба. Эксперты стоят на своём: соседство с дикими птицами может обернуться для человека настоящей трагедией!
Наталья Остапенко, заведующий ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска»:
Птица может быть больной, конечно, тем же сальмонеллезом. По её заявке ЖЭС должен принять меры. Нужно убрать павших птиц и препятствовать их залётам. Случаев птичьего гриппа, связанного с птицей, которая у нас тут в Заводском районе летает, не зарегистрировано.
Ни пуха, ни пера! Повторный визит в техническое помещение через сутки приятно удивляет съёмочную группу нашей программы. Пол вымыт, неприятный запах исчез, а главное – нет и следа пребывания пернатых.
Александр Гриб:
Здесь у нас выходит ливневая канализация, вытяжки, чтоб не было скоплений газа, предусмотрена заводская вытяжка, вентиляция общего технического этажа. Данный поддон для того, чтобы таяние снега, косой дождь, чтобы вода собиралась сюда, то бишь благополучное условие для птиц. Была создана комиссия. Принято решение комиссией оградить вверху на кровле. Заявку отдали подрядчикам: приедут, всё установят в ближайшее время.
Мастера ЖЭУ уверяют: птицы больше не побеспокоят ни Ольгу, ни других жильцов дома. Дело осталось за малым – установить ограждающую сетку. Все документы на её изготовление уже подготовлены. Закончилась ли война жильцов с голубями окончательно, узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!