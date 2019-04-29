«Там валялись трупы голубей – это инфекция!» Жители Чижовки воюют с птицами на техэтаже

Одинокий голубь на карнизе за окном! В этом сюжете программы «Добро пожаловаться» нет романтики – один нескончаемый гул, неприятный запах и птицы, норовящие залететь в форточку!

Жительница дома по улицы Голодеда уверяет – голуби превратили её жизнь в сущий ужас! Птицы облюбовали технический этаж, прямо над квартирой Ольги, и спасения от пернатых соседей попросту нет.

Ольга Малиновская, жительница дома по ул. Голодеда, г. Минск : Это комната ребёнка – именно здесь находится этот голубятник, и ровненько идёт у нас ванна и санузел. Утром здесь просто не пройти и вечером спать ложишься: ребёнок накрывается двумя одеялами и на голову ещё кладет своего любимого медведя, чтобы их не слушать. Бывает, если вечером окно на проветривании, да там такой звук – тишина, и штук пять – размах крыльев – всё это слышно.

Сначала Ольга пыталась решить проблему своими силами и поднялась на верхний этаж. Килограммы пуха, голубиный помёт и даже мертвые птицы! От увиденного женщина пришла в ужас!

Ольга Малиновская : Уже потеплело, и началась та же история, я случайно поднялась на чердак, сетка как была порвана – её никто и не делал. Там валялись трупы голубей – это инфекция! Последний раз я обращалась в сентябре-месяце, потом я узнавала – сказали, всё сделали, всё убрали. Почему-то на просьбу сделать сетку, они закрыли – нет вентиляционной шахты.

На все мольбы героини сюжета коммунальщики лишь разводили руками. Чтобы поставить точку в этом деле, Ольга обратилась на «горячую» линию СТВ. В местном ЖЭУ съёмочную группу встретил мастер – он уверяет: на техническом этаже уже проведён субботник.

Валериан Бусько, мастер ГП «ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска» : Там убирали. Завтра сходим, посмотрим. Там установят «зонтики». Надо и на первый, и на второй подъезд.

Съёмочная группа СТВ приняла приглашение и ровно через день отправилась вместе с мастерами в голубятню. Хруст под ногами, перья и пух – хватит на новую подушку. Птицы покидать импровизированную голубятню сами явно не собираются.

Валериан Бусько:

Так вон пусто! Видите? Почему они летают – там же ничего нет, строительство дома так устроено, это поддон для воды. Ну что мы сделаем, если такой проект дома. Сетка вот здесь была, видите – она вся прогнила, какие дырки – они все через дырки пролетают.

Мастер уверяет: у организации пока нет возможности заделать дыру в крыше. Через неё птицы залетают внутрь. Как только специальная сетка появится на балансе предприятия, непрошенных гостей сразу выставят за дверь!