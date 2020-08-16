Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства. Состав сложил свои полномочия перед вновь избранным Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено 106-й статьей Конституции и другими белорусскими законами. Согласно указу Александр Лукашенко поручил главе правительства, кабинету министров и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства.