Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства. Состав сложил свои полномочия перед вновь избранным Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства. Состав сложил свои полномочия перед вновь избранным Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предусмотрено 106-й статьей Конституции и другими белорусскими законами.
Согласно указу Александр Лукашенко поручил главе правительства, кабинету министров и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства.
Президентом будут изданы правовые акты о назначении на указанные должности. Указом устанавливается, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели Комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук, Статистического комитета, правления Белкоопсоюза.