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Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства

16 августа 2020 11:24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства. Состав сложил свои полномочия перед вновь избранным Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства-1

Это предусмотрено 106-й статьей Конституции и другими белорусскими законами.

Согласно указу Александр Лукашенко поручил главе правительства, кабинету министров  и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Александр Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства-4

Президентом будут изданы правовые акты о назначении на указанные должности. Указом устанавливается, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели Комитета госконтроля, президиума Национальной академии наук, Статистического комитета, правления Белкоопсоюза. 

# Парламент Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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