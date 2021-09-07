«Показать, как правильно прыгать». Что ещё должен сделать бортпроводник, чтобы избежать паники в салоне

Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировки особенно важны для новичков в профессии. Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом, читайте здесь. Например, в качестве пассажиров 7 сентября выступили курсанты Белорусской государственной академии авиации.

Бортпроводники Марина и Анастасия участвуют в учениях впервые, но паники в глазах нет. Девушки в профессии всего два года, но главное правило знают наизусть.

Анастасия Мазманян, бортпроводник Национального аэропорта Минск:

Нам нужно подготовить пассажирский салон, чтобы не было никаких препятствий к эвакуации, то есть полностью освободить все проходы. Убедиться, что ни в туалетных комнатах – нигде никого нет.