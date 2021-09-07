Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом

Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акцент на личном составе никто не отменял. С первых дней службы спасатели проходят испытания в дымокамере.
Условия тоже близки к реальным – дым, сирены и крики пострадавших. Так вырабатываются не только профессиональные навыки пожарного, но и стрессоустойчивость.
На руках у специалистов службы свидетельство международной организации ICAO. Повышение квалификации проходит регулярно. Как результат – подобные учения.
Вадим Правлоцкий, заместитель генерального директора по авиационной безопасности и режиму Национального аэропорта Минск:
На должном уровне проведены учения, очень положительно. Цели достигнуты. Все способствовало тому, что регулярно мы проводим тренировки и занятия с тем личным составом, который сегодня был задействован. И коллеги из Погранкомитета, Таможенного комитета, и Служба аэропорта, и Минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте. Сложно, наверное, всех объединить и мобилизовать, но у нас это получилось. Получилось и будет получаться, я уверен, всегда, потому что мы все подготовленные люди и имеем общую цель.
Всего в учениях приняли участие более 100 человек, свыше 40 единиц автомобильной техники и три воздушных судна.