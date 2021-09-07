Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом

Вадим Правлоцкий, заместитель генерального директора по авиационной безопасности и режиму Национального аэропорта Минск:

На должном уровне проведены учения, очень положительно. Цели достигнуты. Все способствовало тому, что регулярно мы проводим тренировки и занятия с тем личным составом, который сегодня был задействован. И коллеги из Погранкомитета, Таможенного комитета, и Служба аэропорта, и Минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте. Сложно, наверное, всех объединить и мобилизовать, но у нас это получилось. Получилось и будет получаться, я уверен, всегда, потому что мы все подготовленные люди и имеем общую цель.