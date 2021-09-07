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Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом

07 сентября 2021 17:58
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Новости Беларуси. Комплексное учение по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов прошло в Национальном аэропорту Минск. Его цель – тренировка специальных служб в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом-1

Акцент на личном составе никто не отменял. С первых дней службы спасатели проходят испытания в дымокамере.

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом-4

Условия тоже близки к реальным – дым, сирены и крики пострадавших. Так вырабатываются не только профессиональные навыки пожарного, но и стрессоустойчивость.

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом-7

На руках у специалистов службы свидетельство международной организации ICAO. Повышение квалификации проходит регулярно. Как результат – подобные учения.

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом-10

Вадим Правлоцкий, заместитель генерального директора по авиационной безопасности и режиму Национального аэропорта Минск:
На должном уровне проведены учения, очень положительно. Цели достигнуты. Все способствовало тому, что регулярно мы проводим тренировки и занятия с тем личным составом, который сегодня был задействован. И коллеги из Погранкомитета, Таможенного комитета, и Служба аэропорта, и Минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте. Сложно, наверное, всех объединить и мобилизовать, но у нас это получилось. Получилось и будет получаться, я уверен, всегда, потому что мы все подготовленные люди и имеем общую цель.

Испытания в дымокамере. Как спасателей учат справляться со стрессом-13

Всего в учениях приняли участие более 100 человек, свыше 40 единиц автомобильной техники и три воздушных судна.

# Военные учения # общество # Вадим Правлоцкий # Юлия Стриго # Фотофакт

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