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Назван ущерб от остановки транспорта в Минске 6 сентября

11 сентября 2020 14:17
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Новости Беларуси. Ущерб из-за остановки транспорта в ходе беспорядков в Минске 6 сентября составил десятки тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Назван ущерб от остановки транспорта в Минске 6 сентября-1

Речь идет об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, несоблюдение требований сотрудников милиции, что привело к нарушению работы общественного транспорта.

Ущерб оценивается в более чем 30 тысяч рублей. Подозреваемыми признаны четверо молодых людей.

Видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела, следователи продолжают их изучать.

# Массовые беспорядки # общество # Фотофакт

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