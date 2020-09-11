Назван ущерб от остановки транспорта в Минске 6 сентября

Новости Беларуси. Ущерб из-за остановки транспорта в ходе беспорядков в Минске 6 сентября составил десятки тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Речь идет об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, несоблюдение требований сотрудников милиции, что привело к нарушению работы общественного транспорта.

Ущерб оценивается в более чем 30 тысяч рублей. Подозреваемыми признаны четверо молодых людей.

Видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела, следователи продолжают их изучать.