Белорус всю жизнь разводит голубей. И вот что он рассказал

Новости Беларуси. Много лет Михаил Конон начинает утро с того, что выпускает в небо голубей и только потом занимается домашними делами. Кроме птиц, есть еще кролики, пчелы и даже вьетнамские свинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Много лет Михаил Конон начинает утро с того, что выпускает в небо голубей и только потом занимается домашними делами. Кроме птиц, есть еще кролики, пчелы и даже вьетнамские свинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первые птицы у Михаила Леонидовича появились, когда ему было 10 лет. Голубятня была во дворе родительского дома. Так и началось хобби длиною в жизнь. Сегодня у него своя усадьба и три голубятни.
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