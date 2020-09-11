Белорус всю жизнь разводит голубей. И вот что он рассказал

Новости Беларуси. Много лет Михаил Конон начинает утро с того, что выпускает в небо голубей и только потом занимается домашними делами. Кроме птиц, есть еще кролики, пчелы и даже вьетнамские свинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.