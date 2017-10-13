«Показания сервисного центра постоянно путаются»: минчанка купила в Интернет-магазине неисправный телефон

Мы живём в мире, в котором потерять телефон гораздо страшнее, чем девственность. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» свой телефон ещё не потеряла, в отличие от веры в справедливость.
Ни к чему так не привязывается человек, как к сотовому телефону.
Мы живём в мире, в котором потерять телефон гораздо страшнее, чем девственность. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» свой телефон ещё не потеряла, в отличие от веры в справедливость.
Ни к чему так не привязывается человек, как к сотовому телефону.
Для многих из нас отношения с телефоном гораздо интимнее, нежели с человеком.
Мы его холим и лелеем, бережём. Мы с ним едим и даже спим. Для минчанки Натальи Уютовой телефон – это ещё и возможность подарить радость близкому человеку. Сестре.
Наталья Уютова:
17 августа я приобрела сотовый телефон в Интернет-магазине.
По истечении 5 дней, в телефоне перестала работать кнопка возврата, он стал греться и потом выключился.
Девушка недоумевала: как абсолютно новый телефон премиальной линейки, стоимостью 1200 рублей, может так быстро выйти из строя? В магазине возмущенной покупательнице не удивились. И банально отправили подальше. В сервисный центр.
Наталья Уютова:
Сотрудники нам сказали, что по гарантийному талону нам нужно обратиться в сервисный центр. Мы оставили телефон.
Сервисный центр сказал нам, что выявили производственный брак, и он подлежит обмену.
Девушка расстроилась, но что делать: брак, так брак. Но ведь слова к делу не пришьёшь. Наталья попросила официальный документ, где будет сказано, что дефект, действительно, производственного характера. Ведь именно такая бумага даёт право на ремонт, замену аппарата, либо возврат денег.
Наталья Уютова:
По истечении 14 дней, сервисный центр нам позвонил и сказал, что мы можем забрать телефон.
На следующий день Наталья отправилась в сервисный центр в надежде, что ей вместо бракованного телефона выдадут новый, исправный. Однако всё пошло не так, как ожидалось.
Наталья Уютова:
Нам не выдали ни нового гарантийного талона, ни упаковки, просто в пакете телефон.
При детальном изучении выданного телефона, стало ясно, что он хоть и не в плохом состоянии, но бывший в употреблении.
К тому же, без документов. Мы связались с товароведом Интернет-магазина. Однако, мужчина постоянно путался в своих показаниях, а на вопрос, почему девушке не вернули новый смартфон со всеми необходимыми документами, скромно ответил.
Дмитрий Довнар, товаровед Интернет-магазина:
Я этих обстоятельств не знал.
Прямо сейчас я не могу Вам ничего сказать, если честно.
Наверняка, при продаже у персонала всегда хватает слов. Они соловьями разливаются, лишь бы покупатель оставил свои кровные.
Ирина Жеглова, юрист:
Когда товар меняют на новый товар надлежащего качества, то к новому товару, в обязательном порядке, прилагается новый гарантийный талон и все остальные документы, которые прилагаются к товару при его покупке.
Девушка возмутилась, стала настаивать на своей правоте, доказывать очевидное.
Наталья Уютова:
Были достаточно долгие переговоры с товароведом. Он нам сказал: «Телефон мы Вам заменили, никакой новый возвращать не будем, менять телефон ещё раз». Я обратилась в программу «Добро пожаловаться», и через дня три из Интернет-магазина мне позвонили, и предложили обменять данный телефон на новый.
Это, безусловно, порадовало девушку. Впрочем, ненадолго.
Через пару дней пришёл официальный ответ из сервисного центра, в котором сообщалось, что в телефоне производственный брак отсутствует.
Были лишь небольшие сбои в программном обеспечении. Тем не менее, компания решила пойти навстречу Наталье и выдать ей новый телефон. Увы, было поздно.
Наталья Уютова:
Эти разбирательства затянулись, уже не имеет смысла ждать новый телефон. Я приобрела другой телефон в другом магазине, более надёжном.
Теперь мне от Интернет-магазина нужны деньги, чтоб они просто вернули уплаченную сумму за данный телефон.
Мы хотим получить этот старый телефон, который у нас забрали, и провести независимую экспертизу на выявление дефектов, потому что их показания, сервисного центра, постоянно путаются.
По мнению юристов деньги за телефон можно вернуть только при обнаружении производственного брака, причём, существенного характера.
Поэтому Наталья требует вернуть свой злополучный телефон, дабы отнести его на независимую экспертизу, которая и поставит точку в этой истории. Или многоточие. В любом случае, девушка готова идти до конца.