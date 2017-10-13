«Показания сервисного центра постоянно путаются»: минчанка купила в Интернет-магазине неисправный телефон

Мы живём в мире, в котором потерять телефон гораздо страшнее, чем девственность. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» свой телефон ещё не потеряла, в отличие от веры в справедливость. Ни к чему так не привязывается человек, как к сотовому телефону.

Для многих из нас отношения с телефоном гораздо интимнее, нежели с человеком.

Мы его холим и лелеем, бережём. Мы с ним едим и даже спим. Для минчанки Натальи Уютовой телефон – это ещё и возможность подарить радость близкому человеку. Сестре.



Наталья Уютова:

17 августа я приобрела сотовый телефон в Интернет-магазине.

По истечении 5 дней, в телефоне перестала работать кнопка возврата, он стал греться и потом выключился.



Девушка недоумевала: как абсолютно новый телефон премиальной линейки, стоимостью 1200 рублей, может так быстро выйти из строя? В магазине возмущенной покупательнице не удивились. И банально отправили подальше. В сервисный центр.

Наталья Уютова:

Сотрудники нам сказали, что по гарантийному талону нам нужно обратиться в сервисный центр. Мы оставили телефон.

Сервисный центр сказал нам, что выявили производственный брак, и он подлежит обмену.

Девушка расстроилась, но что делать: брак, так брак. Но ведь слова к делу не пришьёшь. Наталья попросила официальный документ, где будет сказано, что дефект, действительно, производственного характера. Ведь именно такая бумага даёт право на ремонт, замену аппарата, либо возврат денег.

Наталья Уютова:

По истечении 14 дней, сервисный центр нам позвонил и сказал, что мы можем забрать телефон.



На следующий день Наталья отправилась в сервисный центр в надежде, что ей вместо бракованного телефона выдадут новый, исправный. Однако всё пошло не так, как ожидалось.

Наталья Уютова:

Нам не выдали ни нового гарантийного талона, ни упаковки, просто в пакете телефон. При детальном изучении выданного телефона, стало ясно, что он хоть и не в плохом состоянии, но бывший в употреблении.

К тому же, без документов. Мы связались с товароведом Интернет-магазина. Однако, мужчина постоянно путался в своих показаниях, а на вопрос, почему девушке не вернули новый смартфон со всеми необходимыми документами, скромно ответил.



Дмитрий Довнар, товаровед Интернет-магазина:

Я этих обстоятельств не знал.

Прямо сейчас я не могу Вам ничего сказать, если честно. Наверняка, при продаже у персонала всегда хватает слов. Они соловьями разливаются, лишь бы покупатель оставил свои кровные.

Ирина Жеглова, юрист:

Когда товар меняют на новый товар надлежащего качества, то к новому товару, в обязательном порядке, прилагается новый гарантийный талон и все остальные документы, которые прилагаются к товару при его покупке.



Девушка возмутилась, стала настаивать на своей правоте, доказывать очевидное.

Наталья Уютова:

Были достаточно долгие переговоры с товароведом. Он нам сказал: «Телефон мы Вам заменили, никакой новый возвращать не будем, менять телефон ещё раз». Я обратилась в программу «Добро пожаловаться», и через дня три из Интернет-магазина мне позвонили, и предложили обменять данный телефон на новый.



Это, безусловно, порадовало девушку. Впрочем, ненадолго. Через пару дней пришёл официальный ответ из сервисного центра, в котором сообщалось, что в телефоне производственный брак отсутствует.

Были лишь небольшие сбои в программном обеспечении. Тем не менее, компания решила пойти навстречу Наталье и выдать ей новый телефон. Увы, было поздно.

Наталья Уютова:

Эти разбирательства затянулись, уже не имеет смысла ждать новый телефон. Я приобрела другой телефон в другом магазине, более надёжном.

Теперь мне от Интернет-магазина нужны деньги, чтоб они просто вернули уплаченную сумму за данный телефон.