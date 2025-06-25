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Иран одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

25 июня 2025 10:58
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Иран одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ-0

В парламенте Ирана одобрен законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, пишет РИА Новости.

Об одобрении в Меджлисе общих положений и деталей проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ сообщил представитель президиума парламента Ирана Алиреза Салими.

Постановление предусматривает получение согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана для сотрудников агентства на посещение государства для осуществления контроля безопасности ядерных объектов и иной мирной деятельности в этой области.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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