Иран одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В парламенте Ирана одобрен законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, пишет РИА Новости.
Об одобрении в Меджлисе общих положений и деталей проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ сообщил представитель президиума парламента Ирана Алиреза Салими.
Постановление предусматривает получение согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана для сотрудников агентства на посещение государства для осуществления контроля безопасности ядерных объектов и иной мирной деятельности в этой области.
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