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Топовый футбольный клуб «Лион» во Франции понизили в классе

25 июня 2025 10:27
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Топовый футбольный клуб «Лион» во Франции понизили в классе-0

ФК «Лион» переведен из Лиги 1 во 2-й по силе дивизион страны. Об этом появилась информация на интернет-портале профессиональной футбольной лиги Франции, пишет РИА Новости.

Ранее Национальной дирекцией по контролю и управлению были применены санкции к «Лиону»: запрет на регистрацию футболистов, ограничение фонда заработной платы до очередного зимнего трансферного окна. В том числе последовало условное понижение клуба в классе по итогам сезона. Чтобы избежать вылета «Лион» должен был прийти к стабильному финансовому положению.

24 июня в ходе слушания представители «Лиона» не смогли добиться отмены наложенных ограничительных мер, которые также предусматривали переход клуба во второй по силе дивизион страны.

Фото: Pinterest
 

# Футбол

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