Королева эпизода: поклонники, друзья и коллеги скорбят о кончине Натальи Крачковской

Новости России. Актриса, которую любили миллионы зрителей, ушла из жизни на 78 году жизни. В минувшее воскресенье ее госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «инфаркт миокарда».

Несколько дней за жизнь заслуженной артистки России боролись медики.

В четверг Наталья Крачковская скончалась, не приходя в сознание.

Кинематографу Наталья Леонидовна посвятила четыре десятилетия. В ее фильмографии около ста картин. «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Женитьба Бальзаминова». Парадоксально: за свою карьеру она не сыграла ни одной главной роли.