Королева эпизода: поклонники, друзья и коллеги скорбят о кончине Натальи Крачковской
Новости России. Актриса, которую любили миллионы зрителей, ушла из жизни на 78 году жизни. В минувшее воскресенье ее госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «инфаркт миокарда».
Несколько дней за жизнь заслуженной артистки России боролись медики.
В четверг Наталья Крачковская скончалась, не приходя в сознание.
Кинематографу Наталья Леонидовна посвятила четыре десятилетия. В ее фильмографии около ста картин. «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Женитьба Бальзаминова». Парадоксально: за свою карьеру она не сыграла ни одной главной роли.
Будучи актрисой второго плана, Наталья Крачковская всегда умудрялась сделать роль яркой и незабываемой.
Вместе с поклонниками Натальи Леонидовны скорбят ее друзья и коллеги.
Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал в интервью ТАСС, что считает Крачковскую очень необычным человеком.
Борис Грачевский:
У нас в искусстве не так часто появлялись такие яркие артисты. Она не должна была играть никогда главных ролей, но все ее эпизодические роли и вообще ее появление было таким событием для зрителей. Она была очень ярким, остроумным, веселым человеком, который прожил настоящую творческую большую жизнь. Все, что она делала, в первую очередь, у Леонида Гайдая, у нас в «Ералаше», останется навсегда, и это уже точно, потому что роли переживут ее и будут еще очень, очень и очень долго жить.
Жизнерадостная, открытая и просто удивительная. Такой запомнили ее партнеры по съемочной площадке, давно уже ставшие друзьями.
Наталья Селезнева, актриса театра и кино (в интервью РИА Новости):
Я очень хорошо знала Наталью Крачковскую, знала ее близко, с ней дружила. И хочу донести до людей, что она была уникальным, удивительным человеком, она была порядочной, доброжелательной, отзывчивой, жизнелюбивой.
Заботливая мама и невероятная оптимистка. Актеры молодого поколения, работавшие с Крачковской, сравнивают ее с мамой или бабушкой.
Светлана Светличная, актриса (в интервью РСН):
Большой души был человек. Очень жаль, потому что ушла эпоха. Но мы не вольны решать судьбы. Она ушла и даже, наверное, не поняла, что случилось.
Поклонники Натальи Леонидовны – а их не одно поколение – размещают в социальных сетях слова благодарности и признаются в любви любимой актрисе.