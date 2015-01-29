Мнения белорусов и экспертов о встрече Александра Лукашенко с представителями СМИ

Новости Беларуси. Встреча в новом формате вызвала живой интерес у широкой общественности. Своим мнением они поделились с корреспондентами СТВ.

Белорусы:

Я только что ушла, слушала по радио. Вечером обязательно посмотрю, потому что многие вопросы, которые поднимаются, они действительно насущны на сегодняшний день.

Люди могут высказать напрямую то, что они думают. Я считаю, что это полезно. Было бы лучше, если бы еще чаще.

Все хвалят, что президент честно, откровенно отвечает на все вопросы. Когда людям разъясняют конечную цель и понимают их, есть к чему идти.

Не все же до президента доходит наболевшее у людей. Поэтому, я думаю, очень даже хорошо.

Мне кажется, что у людей достаточно вопросов, которые нужно обсуждать. Это необходимо, конечно же.

Сама манера общения президента определяется именно простотой и доступностью.

То, что наше государство реагирует моментально на нужны граждан, доказано временем. Более 20 лет это показывает на высшем уровне. Ни в одном государстве СНГ нет такой доступности к власти, обмену информацией, как в Беларуси.

Я слышала, политические вопросы задавали, я слышала военные. Опасность. Люди очень боятся того, что происходит на Украине, и задают вопросы по нашей безопасности. В общем-то, я, например, для себя услышала, что нам бояться нечего.

Высшие руководители страны должны знать, что думает молодежь. Потому что будущее за молодежью. Поэтому контакты такие необходимы.

Глава государства абсолютно прав, я считаю, потому что «союз» сам по себе подразумевает одинаковые условия, причем во всех сферах. Если они будут существовать - будет существовать Союз.

Майдан нам не нужен. Я согласна с президентом, поддерживаю такую политику. Лучше так вот жить мирно, все-таки свои люди страдают. Свои своих убивают. Это неправильно. Это жестоко.

Открытый диалог активно обсуждается и в среде экспертов.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой БНТУ:

Действительно, президент совершенно справедливо отметил, что альтернативы экономической интеграции нет. Это можно наблюдать по тому, что сегодня все страны в мире интегрируются между собой. Эта интеграция – то направление, которое будет приносить все больше и больше экономических дивидендов. И именно двигаясь в этом направлении, мы можем сохранить достаточно широкий рынок для белорусской продукции.

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Вопрос социального государства тоже был поднят. Социальная модель дает наибольшие условия для развития всех членов общества. Я бы сказал, достаточно гармоничного развития всех. Полагаю, что выбранная модель соответствует целям нашего развития, нашим возможностям и ресурсам. Другое дело, что ресурсы, которые есть, должны распределяться точечно и адресно.

Николай Сергеев, политолог:

Это открытый диалог. Эта форма наиболее демократичная. Такое общение - политика главы государства с журналистским сообществом. Если пресс-конференция или брифинг строятся по принципу «вопрос-ответ», жёстко, то здесь идет именно обсуждение.

Андрей Дерех, председатель правления инвестиционной компании:

Президент подчеркнул, что Евразийской экономической интеграции нет альтернативы. Это действительно так, потому что мы выбрали этот путь, мы видим перспективы в развитии этого пути. Да, он не совсем такой позитивный, как хотелось бы, но через тернии мы идем к действительно тай интеграции, которая позволит вывести бизнес на новые уровни развития. И не только бизнес, а позволит улучшить социальные условия жизни народа.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой БНТУ:

Если сравнивать положение в целом на постсоветском пространстве, то в экономическом плане Беларусь выглядит лучше всех, кроме Российской Федерации. Мы на много лучше выглядим, чем страны Прибалтики, которые разрушили свою промышленность полностью.

В целом, глобальную экономику лихорадит. В этой ситуации главное - сохранить те позиции, которые мы уже достигли. А на этой основе мы их не только сохраняем, но и понемножечку начинаем двигаться вперед.

В числе вопросов, на которые президент ответил в ходе открытого диалога, были и переданные журналистам обычными людьми. Дискуссию активно комментировали и пользователи Интернета.

Аня Малиновская:

Надеемся на интересный формат общения.

RYZYK_27:

Все последние проходили оживленно. Все смогли получить ответы на свои вопросы. Как наши, так и зарубежные журналисты.

Шура_Балаганов:

Я всегда с особым удовольствием слушаю! Особенно мне нравится, как наш президент отвечает на вопросы зарубежных журналистов. Так красиво ставит их на место.

Николай Летов:

Батька очень конкретно говорит. Те, кто кричит о реформах, почему-то думают, что они их не затронут… Хорошо, что президент у нас здравомыслящий, в отличие от некоторых «политиков».

Встреча во Дворце Независимости продолжается. Следить за открытым диалогом в режиме он-лайн можно в прямом эфире Первого национального канала Белорусского радио.

А телеверсия будет показана в эфире всех национальных каналов в 21.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.