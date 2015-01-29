86-летняя пенсионерка продала все, чтобы жить на круизном лайнере

Новости США. 86-летняя Ли Вахтсеттер продала все, что у нее было, ради своей мечты. Теперь она живет на круизном лайнере и видит весь мир.



Женщина потратила все свои сбережения и продала все свое имущество во Флориде, чтобы провести остаток жизни в непрерывном путешествии.

Ровно семь лет. Именно столько Ли Вахтсеттер живет на круизном лайнере Crystal Serenity.

Пенсионерка признается: за все эти годы ни разу не пожалела о своем решении. Путешествовать американка любила всю жизнь. Первый ее круиз состоялся в 1962 году.

Сейчас она продолжает свое 283-е путешествие.

Ли Вахтсеттер (в интервью usatoday.com) :

Мой муж и я любили путешествовать. Перед тем как умереть в 1997 году, он сказал мне: «Ли, продолжай путешествовать. Никогда не останавливайся». Вот я и продолжаю.

В год Миссис Ли тратит $164 тысячи на воплощение своей мечты.

За эти деньги она живет в отдельной каюте класса люкс, пробует все блюда в ресторанах на судне и занимается бальными танцами по вечерам (смотрите видео). Кроме того, пенсионерка ходит в кинозалы, на лекции и принимает активное участие во всех предлагаемых развлечениях.

Ли Вахтсеттер:

Члены экипажа заботятся, чтобы я всегда была счастлива. Некоторые из них уже стали для меня семьей. Если у них нет того, чего я хочу, то непременно найдут это. Даже если для этого им придется потратить все время на суше во время остановки. Еще никто так внимательно ко мне не относился!

На корабле пенсионерку называют не иначе, как «Мама Ли».

Кстати, Мама Ли продолжает покупать себе наряды. И, что касается стиля, задаст фору любой моднице. Женщина с задором рассказывает, что, повидав сотню стран, удостоверилась в том, что Стамбул – лучший город для шопинга.



Ли Вахтсеттер:

Я не могу удержаться от посещения Гранд Базара в Стамбуле. Наряды там такие великолепные! И они идеально подходят для бальных танцев. И когда дело доходит до шопинга – я спрыгиваю на берег первой.

В этом непрерывном круизе, по мнению американки, есть один, но очень существенный минус.

Ли Вахтсеттер очень скучает по своим детям и внукам. Но она, как может, скрашивает это обстоятельство: постоянно общается со всеми тремя сыновьями и семью внуками по Skype и электронной почте.