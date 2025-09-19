«Проблема загрязнения атмосферного воздуха» – в Беларуси проводят Неделю мобильности

Алина Трус, корреспондент:

Сейчас в самом разгаре Неделя мобильности. Автолюбители проводят эксперимент – заменяют на время машины самокатами или велосипедами. Не упустила такую возможность и я – пересела на двухколесник. Поедем на работу. Масштабную акцию поддерживают не только минчане, но и тысячи белорусов во всех регионах страны. Ежегодная кампания популяризирует здоровый, а главное, экологичный образ жизни.

Дмитрий Мелех, заместитель начальника управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Ни для кого не секрет, что в крупных населенных пунктах существует проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В 2024 году общее количество выбросов загрязняющих веществ составило 864,5 тысячи. Среди этого количества 49 % приходится на выбросы от мобильных источников. Но полностью отказаться от транспорта в наши дни невозможно. Временно найти альтернативу автомобилю, не составит труда. Например, каждый второй белорус хотя бы на день откажется от машины – и 500 тонн загрязняющих веществ не попадут в атмосферу.

Светлана Цыкунова, начальник отдела организации аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды:

Вредные вещества поступают в атмосферный воздух при сжигании дизельного топлива и бензина в двигателях автомобиля. Наибольшую опасность представляют собой оксид углерода, твердые частицы углеводорода. Центром ежегодно контролируется порядка трех-шести тысяч единиц автотранспорта. Акция Неделя мобильности – традиционная. Она не теряет свою актуальность более 15 лет. Несколько дней подряд белорусы не просто осваивают поездки с ветерком на двухколесниках, но и участвуют в спортивных эстафетах, конкурсах, велозабегах. Так здоровье горожан улучшается, а воздух значительно очищается.