«Проблема загрязнения атмосферного воздуха» – в Беларуси проводят Неделю мобильности
Алина Трус, корреспондент:
Сейчас в самом разгаре Неделя мобильности. Автолюбители проводят эксперимент – заменяют на время машины самокатами или велосипедами. Не упустила такую возможность и я – пересела на двухколесник. Поедем на работу.
Масштабную акцию поддерживают не только минчане, но и тысячи белорусов во всех регионах страны. Ежегодная кампания популяризирует здоровый, а главное, экологичный образ жизни.
Дмитрий Мелех, заместитель начальника управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Ни для кого не секрет, что в крупных населенных пунктах существует проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. В 2024 году общее количество выбросов загрязняющих веществ составило 864,5 тысячи. Среди этого количества 49 % приходится на выбросы от мобильных источников.
Но полностью отказаться от транспорта в наши дни невозможно. Временно найти альтернативу автомобилю, не составит труда. Например, каждый второй белорус хотя бы на день откажется от машины – и 500 тонн загрязняющих веществ не попадут в атмосферу.
Светлана Цыкунова, начальник отдела организации аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды:
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух при сжигании дизельного топлива и бензина в двигателях автомобиля. Наибольшую опасность представляют собой оксид углерода, твердые частицы углеводорода. Центром ежегодно контролируется порядка трех-шести тысяч единиц автотранспорта.
Акция Неделя мобильности – традиционная. Она не теряет свою актуальность более 15 лет. Несколько дней подряд белорусы не просто осваивают поездки с ветерком на двухколесниках, но и участвуют в спортивных эстафетах, конкурсах, велозабегах. Так здоровье горожан улучшается, а воздух значительно очищается.
Ольга Гавриленко, заместитель начальника службы – начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Белгидромета:
По данным предыдущих лет, наблюдается положительная динамика. То есть разница концентрации загрязняющих веществ накануне проведения акции и непосредственно в День без автомобиля становится более ощутимой. Так, например, в 2024 году разница загрязняющих веществ снизилась где-то на 20 %, например, по показателю диоксида азота даже на 30 %.
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