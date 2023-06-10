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Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня

10 июня 2023 15:01
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На протяжении всей недели атмосферное давление будет в пределах нормы – 755 миллиметров ртутного столба, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом температурный показатель в начале недели понизится в среднем на 5 °C. Ветер северо-восточный с порывами до 4 м/с. 

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-1

Максимальной отметки столбик термометра достигнет в юго-западной части республики: в начале недели до +20 °C, а к середине недели до +24 °C. Незначительные осадки ожидаются преимущественно в середине и к концу недели. 

В Москве до +17°С, в Анкаре до +25°С и сильные дожди. О погоде в Европе на неделю с 12 по 18 июня читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-4

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-6

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-8

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-10

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-12

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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