Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня

На протяжении всей недели атмосферное давление будет в пределах нормы – 755 миллиметров ртутного столба, рассказали в программе «Плюс-минус» . При этом температурный показатель в начале недели понизится в среднем на 5 °C. Ветер северо-восточный с порывами до 4 м/с.

Максимальной отметки столбик термометра достигнет в юго-западной части республики: в начале недели до +20 °C, а к середине недели до +24 °C. Незначительные осадки ожидаются преимущественно в середине и к концу недели.

В Москве до +17°С, в Анкаре до +25°С и сильные дожди. О погоде в Европе на неделю с 12 по 18 июня читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.