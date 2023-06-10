В Москве до +17°С, в Анкаре до +25°С и сильные дожди. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июня
В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +27 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также дожди и до +22 °C. В Риме до +29 °C, там пройдут дожди и грозы. В Мадриде тем временем до +28 °C, погода ожидается преимущественно солнечная с переменной облачностью.
В столице Болгарии +22 °C и сильные дожди. В Анкаре также ожидаются сильные дожди и до +25 °C. Осадки накроют также жителей Афин, при этом температурный показатель достигнет +29 °C.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +22 °C и идеально ясная погода. Жителей Вильнюса ожидает ясная с переменной облачностью погода и до +20 °C. Жителей Варшавы также порадует ясная погода, воздух прогреется до +22 °C.
Солнечное погодное настроение ощутят и в Киеве, там воздух прогреется до +22 °C. В Москве до +17 °C, жителей столицы ожидает преимущественно ясная погода с переменной облачностью.
Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня.