В Москве до +17°С, в Анкаре до +25°С и сильные дожди. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июня

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +27 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене также дожди и до +22 °C. В Риме до +29 °C, там пройдут дожди и грозы. В Мадриде тем временем до +28 °C, погода ожидается преимущественно солнечная с переменной облачностью.

В столице Болгарии +22 °C и сильные дожди. В Анкаре также ожидаются сильные дожди и до +25 °C. Осадки накроют также жителей Афин, при этом температурный показатель достигнет +29 °C.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +22 °C и идеально ясная погода. Жителей Вильнюса ожидает ясная с переменной облачностью погода и до +20 °C. Жителей Варшавы также порадует ясная погода, воздух прогреется до +22 °C.