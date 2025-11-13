Погранзаставе «Новая Гута» присвоено имя старшины Михаила Николаева

Пограничной заставе «Новая Гута» присвоено имя старшины Михаила Николаева, полного кавалера ордена Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент.

Решение главы государства принято в целях активизации патриотического воспитания молодежи, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы. Пограничник Михаил Николаев в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Гомеля. За проявленные мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками при освобождении Беларуси был награжден орденами Славы трех степеней.