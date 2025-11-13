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Погранзаставе «Новая Гута» присвоено имя старшины Михаила Николаева

13 ноября 2025 16:52
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Пограничной заставе «Новая Гута» присвоено имя старшины Михаила Николаева, полного кавалера ордена Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент.

Решение главы государства принято в целях активизации патриотического воспитания молодежи, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы. Пограничник Михаил Николаев в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении Гомеля. За проявленные мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками при освобождении Беларуси был награжден орденами Славы трех степеней.

# Александр Лукашенко # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Государственная граница Беларуси

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