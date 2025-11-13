В Беларуси начал работу Международный форум «Никто не забыт, ничто не забыто»

13 ноября 2025 года в Минске начал работу Международный Белорусско-Российский форум «Никто не забыт, ничто не забыто». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – дате, которая имеет особое значение для народов Беларуси и России, для которых память о подвиге и цене мира остается неотъемлемой частью национальной идентичности.

Форум проходит в Национальной библиотеке Беларуси. Он объединил представителей ведущих научно-образовательных и культурно-просветительских учреждений двух стран. Соорганизаторами выступают Россотрудничество в Республике Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Минский городской и Минский областной институты развития образования. Мероприятие организовано при поддержке Министерства просвещения России в рамках государственного задания.

С приветственным словом к участникам Форума обратились руководитель национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь всех святых и в память о жертвах, Отечеству нашему послуживших», председатель синодального отдела по связям со светскими учреждениями образования отец Федор Повный, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси – Русского Дома в Минске Юрий Анатольевич Макушин, ректор Минского городского института развития образования Татьяна Ивановна Мороз, ректор Тульского Государственного педагогического университета имени Льва Толстого Константин Андреевич Подрезов, декан исторического факультета БГПУ имени Максима Танка Сергей Петрович Шупляк, проректор сотрудничеству и образованию Тульского Государственного педагогического университета имени Льва Толстого Жанна Евгеньевна Фомичева.

Одним из ключевых мероприятий Форума сегодня стала секция «Без срока давности» в научном и педагогическом дискурсе России и Беларуси. ​Главная цель секции – обсуждение опыта реализации просветительского проекта «Без срока давности» и использование его материалов в совместном научно-историческом поле и учебно-воспитательной работе.

​Основные темы, обсуждаемые участниками:

– ​Представление исследований о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР.

​– Обсуждение вопросов сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения, ставшего жертвами военных преступлений.

​– Формирование совместного российско-белорусского научно-исторического дискурса о событиях периода оккупации.

​– Рассмотрение вопроса мемориализации как направления политики по сохранению памяти о войне.

В работе секции приняли участие историки и педагоги из Гомеля, Минска, Барановичей, Тулы. Кандидат исторических наук Д.М. Толочко (ГГУ им. Ф. Скорины) модерировал секцию и выступил с докладом «Оккупационный режим на Гомельщине». Среди других ключевых докладов были: «Преступления вермахта на территории Беларуси» (С.И. Тыкун), «Освобождение Гомеля 26 ноября 1943 г. Значение и Память» (А.П. Шиляев), а также доклад о «Монументе Победы в Минске: от идеи – к воплощению» (А.В. Касович).

Работа секции «Борьба с фальсификацией истории Великой Отечественной войны в условиях современной информационно-цифровой среды (российско-белорусский опыт)» была посвящена противодействию сознательному искажению исторической правды.

В рамках пленарного заседания с докладом на тему специфики отражения событий Великой Отечественной войны в современных школьных учебниках Франции, Великобритании и США выступил профессор кафедры истории и археологии Университета Льва Толстого, доктор исторических наук Александр Анатольевич Клейменов. В сделанном им анализе прослеживается характерное для всех рассмотренных изданий стремление изобразить СССР виновником начала Второй мировой войны, замалчивание проводимой гитлеровским режимом и его пособниками политики геноцида народов Советского Союза, преуменьшение значимости побед Красной Армии и преувеличение вклада западных союзников в разгром нацизма.

В итоге заседания было подчеркнуто, что в условиях современных вызовов большое значение приобретает научно-педагогическое взаимодействие образовательных организаций Союзного государства, а также синхронизация усилий в просветительской и образовательной работе. Участники отметили важность использования учебно-воспитательного потенциала исторических дисциплин, а также роли поискового движения и военно-исторической реконструкции для формирования устойчивых представлений о Великой Отечественной войне.

Завтра, 14 ноября 2025 года, в рамках форума «Никто не забыт, ничто не забыто» эксперты сосредоточатся на практических аспектах сохранения и передачи исторической памяти о Великой Отечественной войне в образовательной среде, возможности цифровых ресурсов на уроках, обсудят опыт российских и белорусских школ в музейной и проектной деятельности.