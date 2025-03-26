Пограничники задержали двух белорусов с беспилотником и метеозондом

На страже рубежей и порядка. Двух нарушителей пограничного режима задержали в Гродненской области. В первом случае военнослужащие обнаружили беспилотник кустарного производства при обыске жилища белоруса в поселке Радунь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат изъяли, а в отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит штраф до 2 100 рублей.