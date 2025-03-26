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Пограничники задержали двух белорусов с беспилотником и метеозондом

26 марта 2025 06:06
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На страже рубежей и порядка. Двух нарушителей пограничного режима задержали в Гродненской области. В первом случае военнослужащие обнаружили беспилотник кустарного производства при обыске жилища белоруса в поселке Радунь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники задержали двух белорусов с беспилотником и метеозондом-2

Аппарат изъяли, а в отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит штраф до 2 100 рублей.

Пограничники задержали двух белорусов с беспилотником и метеозондом-4

А 24 марта пограничникам пришлось преследовать нарушителя на автомобиле. Тот пытался скрыться, но безуспешно. При нем обнаружили метеозонд и 29 баллонов с газом. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Его привлекут к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников органов пограничной службы.

# Граница # Беспилотники # Закон

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