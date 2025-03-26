Пограничники задержали двух белорусов с беспилотником и метеозондом
На страже рубежей и порядка. Двух нарушителей пограничного режима задержали в Гродненской области. В первом случае военнослужащие обнаружили беспилотник кустарного производства при обыске жилища белоруса в поселке Радунь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аппарат изъяли, а в отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит штраф до 2 100 рублей.
А 24 марта пограничникам пришлось преследовать нарушителя на автомобиле. Тот пытался скрыться, но безуспешно. При нем обнаружили метеозонд и 29 баллонов с газом. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Его привлекут к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников органов пограничной службы.