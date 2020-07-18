Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка

Углекислый газ для растений – как глоток свежего воздуха для человека. Этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует активное цветение, повышает устойчивость к болезням и вредителям. Когда пустые разговоры идут на пользу цветам? Неожиданные советы эксперта в программе «Плюс-минус».



Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:

Углекислый газ – это жизненно необходимый элемент для растений. Нет СО2 – нет фотосинтеза. Повышая СО2, мы повышаем качество нашего урожая. Учёные провели исследования: они увеличили уровень стандартного содержания СО2 в три раза и получили увеличение урожая от 20% и выше. В домашних условиях, конечно же, сложно увеличить СО2 в 2-3 раза и контролировать этот уровень. Но мы можем немного помочь нашим растениям.

Первое, что можно сделать: просто-напросто проветрить своё помещение, просто открыв окна и запустив с улицы немного больше углекислого газа.