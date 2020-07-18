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Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка

18 июля 2020 18:59
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Углекислый газ для растений – как глоток свежего воздуха для человека. Этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует активное цветение, повышает устойчивость к болезням и вредителям. Когда пустые разговоры идут на пользу цветам? Неожиданные советы эксперта в программе «Плюс-минус». 

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Углекислый газ – это жизненно необходимый элемент для растений. Нет СО2 – нет фотосинтеза. Повышая СО2, мы повышаем качество нашего урожая. Учёные провели исследования: они увеличили уровень стандартного содержания СО2 в три раза и получили увеличение урожая от 20% и выше. В домашних условиях, конечно же, сложно увеличить СО2 в 2-3 раза и контролировать этот уровень. Но мы можем немного помочь нашим растениям.

Первое, что можно сделать: просто-напросто проветрить своё помещение, просто открыв окна и запустив с улицы немного больше углекислого газа.

Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка-1

Второй способ, которым мы можем помочь нашим растениям – это просто перекинуться с ним парой слов. Вдыхая кислород, мы выдыхаем углекислый газ, тем самым, мы помогаем ему расти.

Третье, что мы можем сделать, это зажечь свечи у себя в помещении и расставить их по периметру. Таким способом продвинутые огородники значительно повышают СО2 и урожайность.

Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка-4

Используйте свечи маленького размера до полного сгорания, расставляя их возле растений. И, самое главное, пользуйтесь этим методом только днём.

Используя эти простые методы, вы добьётесь значительного увеличения урожая.

# Растения и цветы # общество # Андрей Пташник

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