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Будет ли хороший урожай огурцов и помидоров? Народные приметы на неделю с 20 по 26 июля

18 июля 2020 17:50
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20 июля – день памяти преподобной Евфросинии. Считалось, что если идёт дождь – осадки будут ещё долго.

21 июля – Прокопий-Жнец. Если появилось больше пчёл — скоро наступит жара. Какая погода в этот день, таким будет и 2 августа.

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю

4 июля — Ольгин день. В это время обычно шли дожди, крестьяне молились святой, просили о хорошей погоде. Обильная роса – к плохому урожаю огурцов и помидоров. День солнечный – уродятся зерновые.
 

# Погода в Беларуси # общество

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