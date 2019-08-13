«Погодные условия не просто контрастные – аномальные». Какой прогноз на урожай зерновых дают аграрии Витебской области

Новости Беларуси. Витебская область – это зона рискованного земледелия. Этот сезон еще раз тому подтверждение. С другой стороны аграрии северного региона привыкли к капризам погоды и в этот раз сдаваться не намерены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас происходит на полях и в хозяйствах Витебской области и как аграрии будут спасать урожай, узнавала наш корреспондент Анастасия Аласания.

Сельхозпредприятие «Северный». На севере страны. Аномальный минус сегодня здесь не на градуснике, а в бункерах комбайнов. Второй день 11 машин выстраиваются в поле и ждут… Просто ждут.

Сергей Титов, директор сельхозпредприятия «Северный»:

Комбайны выходят в поле, буксуют, застревают, постоянно дежурит трактор с тросами, тягаем. Конечно, у нас большую оказывают помощь гусеничные комбайны. Если где-то низинка, начинает застревать, тогда идут на помощь гусеничные. Так и выкручиваемся. Все поля убираем под ноль. «Гибридной ржи раньше мы и не видели». Как Витебской области удалось выйти на 2 место по урожайности зерновых в стране? Из-за проливных и частых дождей убрать удалось в «Северном» лишь половину площадей. А это 1500 гектаров. На остальные зерновые необходимо всего 10 погожих дней. Но пока аграрии хорошо если пару часов в сутки отвоевывают у природы.

Анастасия Аласания, СТВ:

Гибридная рожь из всех зерновых, пожалуй, самая стойкая. Она хорошо переносит зиму и практически не боится болезней. Ей не страшны ливни и засуха. Но тогда какой силы была непогода, если перед ней не устояла даже гибридная рожь? Зерно на этих участках, если непогода сохранится ближайшие день-два, скорее всего будет безвозвратно утеряно. А удивительная для «Северного» общая урожайность в 40 центнеров с гектара пойдет вниз. То же самое может случиться и с травой второго укоса.

Василий Бендиков, механизатор сельхозпредприятия «Северный»:

Трава сегодня не готова к уборке на сенажную массу. Потому что прошел недавно дождь. Получилось переувлажнение, и эта трава сгниет просто в пленке. Вот так, на частном примере, в принципе, выглядит уборочная страда во всем северном регионе. К счастью, основная часть продовольственного зерна уже убрана, на 60 % выполнен госзаказ. Оставшееся зерно, в основном, пойдет на корм скоту.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

В этом году погодные условия не просто контрастные – они аномальные. Западные регионы весной фактически два месяца вообще без влаги, не было дождя. И в настоящее время как раз они больше и страдают: глинистые почвы, ежедневные дожди. Действительно, начали уборку гораздо раньше. Намолоты, урожай, практически две недели область… Это не работа, это перебивание. Александр Лукашенко заслушал подробный доклад председателя Витебского облисполкома о ходе жатвы в регионе